Salamandri imajo običajno podolgovato telo, kratke noge in dolg rep. Lahko rečemo, da so dvoživke, ki so videti kot križanec med žabami in kuščarji. Njihova koža je vlažna in gladka. Tudi znotraj skupine so izjeme, saj imajo nekateri dve nogi, drugi štiri, nekateri dihajo s pljuči, drugi s škrgami ali celo samo skozi kožo. Vsem je skupen razvoj od jajčeca, paglavca in po metamorfozi do odrasle živali, tako da vsaj del razvoja vedno poteka v vodi, zato jih v naravi vedno najdemo v bližini vode, pa čeprav so to luže.

Vlaga

Njihovo prebivališče so v glavnem bolj ali manj vlažni ekosistemi severne poloble. Naseljujejo ribnike, potočke, jezerca, rečice ali podzemne jame. Običajno jih najdemo pod kamnom. Nekateri so povsem vodne živali, drugi so del življenja v vodi, del na kopnem, tretji pa so v odraslosti kopenske živali. Nekateri so se prilagodili jamskemu okolju in imajo bledo kožo ter zakrnele oči, takih je 15 vrst. Nam najbolj poznana je človeška ribica ali proteus.

Močeradi in druge repate dvoživke spadajo med bolj zahtevne hišne ljubljenčke.

Največji, najmanjši

Navadno merijo približno 15 centimetrov, obstajata pa dve vrsti, ki sta večji. Najbolj poznan je kitajski orjaški salamander, ki lahko doseže kar 1,8 metra in 63 kilogramov. Najmanjši pa je pigmejski salamander, ki odrasel meri zgolj 1,5 centimetra.

Mesojedi ponočnjaki

Salamandri so nočne živali, lahko imajo strupene izločke v koži. Jajčeca odlagajo v vodo. So mesojede živali in imajo radi t. i. počasno hrano, kot so črvi, polži in podobno. Nekatere večje vrste jedo ribe, manjše rake in žuželke, nekatere pa celo miši, žabe ali druge salamandre.

Regeneracija

Obnovitev okončin že v nekaj tednih po poškodbi je edinstvena, omogoča jim preživetje po napadu predatorjev. O tem so največ raziskav opravili pri aksolotlih, ki so jih zaradi uspešnega razmnoževanja v laboratorijih najbolj natančno proučili. S pomočjo razumevanja teh mehanizmov bi namreč radi omogočili terapijo, s katero bi tudi ljudje lahko manjkajoče dele okončin uspešno obnovili.

Ognjeni kuščar Ime salamander izvira iz grških besed in pomeni ognjeni kuščar; te živali so namreč občasno videli odkorakati iz plamenov oziroma polen, ki so jih vrgli na ogenj – rade se skrivajo pod ostanki debel v gozdu. Salamandri so dvoživke, na svetu obstaja približno 500 vrst. Zanimivo je, da kar več kot polovico teh vrst najdemo v ZDA.

Ogroženi

Glavnina salamandrov je na seznamu ogroženih vrst, zato je treba biti pri morebitnem nakupu pozoren, da gre res za žival, rojeno v ujetništvu; spremlja naj jo ustrezen dokument o izvoru. Nekatere vrste so v naravi pogoste, vendar jim s posegi v njihovo okolje zmanjšujemo življenjski prostor in lahko kaj hitro pristanejo na seznamu ranljivih vrst. Nikoli jih ne smemo pobirati v naravi, saj so v Sloveniji vse dvoživke na seznamu ogroženih vrst in zato pod posebnim varstvenim statusom.

Teraristika

V teraristiki imamo kot eksotične hišne ljubljenčke najpogosteje različne vrste močeradov, pupkov in aksolotlov. Pomembno je, da živali zagotovimo tako okolje, kot ga ima v naravi. Vodnim živalim bomo tako pripravili akvarij z veliko rastlinja in primernim temperaturnim območjem. Močeradom pa zagotovimo vlažen terarij z veliko skrivališči, mahom in plitvimi posodami z vodo. Čeprav spadajo med bolj zahtevne hišne ljubljenčke, so lahko zelo zanimivi tudi za poučevanje pestrosti živalskega sveta; na delavnicah ali razstavah društva Bioexo imamo običajno tudi vsaj kakšnega predstavnika te skupine živali.

Poleti

Poleti je treba paziti, da jim ni prevroče in da se njihov prostor preveč ne izsuši. V Sloveniji so poleg človeške ribice najbolj poznani planinski in navadni močerad ter pupki. Spomladi nas ljudje ob pogledu na pupke večkrat sprašujejo, katera vrsta kuščarja je to, saj ga zaradi oblike telesa pogosto zamenjajo zanj. Tako kot žabe tudi pupki spomladi iščejo primeren prostor za odlaganje jajčec, zato je bolj verjetno, da jih opazimo.

*Mag. Nika Leben je biologinja in predsednica društva Bioexo.