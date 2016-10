Razpršilo, ki topi vodni kamen

Temeljito čiščenje kadi ali kabine za prhanje je lahko dokaj zahtevno, saj se na njunih površinah nakopiči vodni kamen. Z njim so obložene tudi ploščice in pipe, odstranjevanje tega pa je dokaj velik zalogaj. Če si nočete pomagati z agresivnimi čistili, učinkovito izdelajte doma. Takšno, ki vašemu zdravju in naravi ne bo škodoval, bo pa odstranil vse zoprne obloge.

Zanj potrebujete:

deciliter in pol alkoholnega kisa,

deciliter in pol detergenta za posodo.

Izdelava in uporaba: