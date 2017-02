Razkužite zobno ščetko

Ste vedeli, da je na zobni ščetki že po prvi uporabi mogoče najti na tisoče bakterij in da so na njej tudi tiste, ki so v zraku v kopalnici? Večina jo shranjuje v lončku na umivalniku v bližini straniščne školjke in z vsakim splakovanjem nanjo pride veliko število mikroorganizmov, ki niso ravno neškodljivi.

Vsake tri mesece novo

Zobno ščetko bi po nasvetih stomatologov morali zamenjati vsake tri mesece, vmes pa jo je priporočljivo večkrat razkužiti. Za to potrebujete samo dva pripomočka.

Alkoholni kis in kozarec

V kozarec (kar v tistega, v katerem jo sicer hranite) natočite deciliter vode in ji dodajte 10 žlic alkoholnega kisa. V mešanico položite ščetko in jo v njej pustite 15 do 30 minut. V tolikšnem času bo kis uničil vse bakterije na ščetki in na površini lončka. Vi pa ju samo še splaknite in osušite ter nato brez skrbi uporabljajte naprej.