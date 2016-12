Psi in zima

Zima je za mnoge med nami najlepši letni čas, še posebno ko se pokrajina obarva belo. Tudi psi neizmerno uživajo v zimskih radostih. Lovijo kepe, se podijo, grizljajo sneg. Žal zadnji decembrski dnevi prinašajo tudi strah, ki je povezan z zvokom petard in ognjemetov.



Tudi pse zebe



Vedno poskrbimo, da psa ne zebe. Tisti, ki živijo zunaj, morajo imeti dobro izolirane ute, v njih pa možnost, da se skrijejo pred vetrom. Vanjo namestimo odejo ali slamo. Ko temperature padejo pod ničlo, jih preselimo v garažo ali drug primeren prostor. Poskrbimo, da večkrat dnevno menjamo vodo, zelo mrzla voda je namreč neprijetna za želodec, ki se lahko vname. Če voda zmrzne in tega ne opazimo, pes ne bo mogel piti. Za bivanje zunaj niso primerni starejši psi, mladički in tisti, ki imajo določene bolezni in s tem slabšo termoregulacijo (srčni bolniki, psi, ki imajo težave s ščitnico...). Zunaj lahko bivajo tisti, ki imajo zelo gosto podlanko in krovno dlako po vsem telesu. Takšne pasme so recimo samojed, aljaški malamut, haski.



Priprava na izhod



Kosmatince, ki živijo z nami v ogrevanem prostoru, postopno pripravimo na odhod ven. Za 10–15 minut jih prestavimo v bolj hladen del hiše, da se postopno privadijo na nižjo temperaturo. Če to ni mogoče, odpremo okna, da se prostor malo ohladi. Slabše odlakane pse, na določenih predelih gole ali kratkodlake, oblečemo v plaščke, ki se kupijo v specializiranih trgovinah za male živali. Obstajajo takšni, ki objamejo samo trup, pa tudi takšni, ki pokrijejo tudi noge. Posebno nego namenimo blazinicam, ki so zelo občutljive za soljen asfalt. Po sprehodu jih temeljito očistimo z mlačno vodo, razpokane pa namažemo z vazelinom, ki ga kupimo v specializirani trgovini. Za zelo občutljive so na voljo čeveljčki, ki ščitijo pred zunanjimi vplivi. Pasji čeveljčki so primerni tudi za zelo aktivne pse, ki hribolazijo, ker ščitijo pred ledom in preprečujejo nastanek snežnih kep. Na sprehodu smo aktivni in ne stojimo na mestu, saj se tako naš kuža lahko ohladi bolj, kot bi želeli. Pazimo, da v vnemi psički ne skačejo preveč – tako preprečimo zlome, pretrgane kolenske vezi, zvine. Preprečujemo igro v bližini črepinj, ki so pogost razlog prerezanih blazinic. Preobilno lizanje in grizenje snega lahko povzročita drisko. Ob kateri koli poškodbi, podhladitvi ali drugi nevšečnosti takoj obiščemo veterinarja.



Bogatejša hrana



V zimskem času nekoliko spremenimo tudi prehrano. Izberemo beljakovinsko bogatejšo hrano in nekoliko večje obroke. Poskrbimo za aktivne sprehode, saj se sicer čezmeren vnos hranilnih snovi pozna kot neželena debelost. Pse, ki hodijo ven le opravljat osnovne potrebe in na kratek sprehod, hranimo enako kot preostalo leto.



Strah pred pokanjem



Poleg vsega lepega se v prazničnem času pojavita strah in trepet naših ljubljenčkov – pokanje petard in glasni ognjemeti. Za živali je ta zvok še bolj neprijeten kot za ljudi, ker slišijo višje frekvence in oddaljen zvok dlje in bolj glasno kot mi. Psa, ki se že boji, bomo težko navadili, da bo pokanje lažje prenašal. Previdno poskušamo na pokanje navaditi živali, ki zvoka petard še ne poznajo. Za zelo boječe štirinožce svetujem posvetovanje z veterinarjem, obstajajo namreč naravni pripravki in druga pomirjevala, ki vsaj delno omilijo stres živali. Boječih psov nikakor ne puščamo samih, še posebno ne zunaj hiše. Že v začetku prazničnih dni poskušamo psa navajati na zvok petard s predvajanjem zvoka petard in ognjemetov, tako ga desenzibiliziramo. Tiste dni, ko pričakujemo več pokanja, smo s psom v istem prostoru, obnašamo se mirno, ob pokanju ga ne tolažimo in stiskamo. Lahko prižgemo radio ali televizijo in nastavimo nekoliko višjo jakostjo zvoka. Okenske rolete spustimo, da malo zadušimo zvok, ki prihaja od zunaj. Ven se odpravljamo zjutraj in popoldne, torej takrat, ko pričakujemo najmanj pokanja. Štirinožca imamo vedno na povodcu, da preprečimo nezaželen pobeg. In kar je najpomembnejše, z miselnostjo o nesmiselnosti petard ozaveščamo svojo okolico, predvsem otroke, ki jim je metanje petard najbolj zanimivo.

