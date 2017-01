Prvič na ogled

Izluščili so namreč najbolj vroča in težko pričakovana odprtja tekočega leta 2017 – od muzejev, ki bodo prvič začeli vabiti v svoje razstavne prostore, do novega doživljanja nekaterih naravnih lepot po obli.



1. Muzej ameriške revolucije: od aprila se bo v Philadelphiji moč sprehoditi po zgodbi ustanovitve Amerike. Vrata namreč odpira Muzej ameriške revolucije, v sobanah katerega bodo na ogled ključni trenutki ameriške zgodovine, od nemirov v Bostonu prek prvih strelov vojne za neodvisnost in podpisa Deklaracije neodvisnosti do ustanovitve države.



2. Središče za lavo, vulkane in potrese: spomladi se na Islandiji, v mestu Hvolsvöllur, odpira interaktivno in multisenzorno središče, v središču katerega so sile narave, ki so oblikovale naš planet. Tam bo moč, med drugim, doživeti simuliran potres ali pa se podati na ploščad, s katere bomo opazovali vulkane.



3. Pot po Otoku kengurujev: prvi odsek steze se je odprl že jeseni, zdaj pa je zaživel še preostanek poti, ki vas na petdnevnem trekingu popelje okoli avstralskega otoka Kangaroo Island – med potjo vsrkavate lepote apnenčastih klifov, koščeno belih plaž, grmičastega obalnega rastja ter oprezate za živalsko raznolikostjo, denimo kljunaši, tjulnji, morskimi levi, koalami in, seveda, kenguruji.



4. Muzeja Yvesa Sainta Laurenta: septembra bosta v Parizu in Marakešu zaživela muzeja, posvečena slovitemu francosko-alžirskemu modnemu oblikovalcu Yvesu Saintu Laurentu.



5. Nacionalni park Akagera: v ruandskem narodnem parku, enem od najstarejših v Afriki, so v minulega pol stoletja črni nosorogi skoraj povsem izginili. Letos pa imajo načrt, da na novo ne naselijo le njih, ampak tudi leve, tako da bo tam vnovič moč občudovati pet največjih.



6. Muzej ameriških piscev: v Chicagu bo spomladi zaživel prvi nacionalni muzej, ki bo slavil velike ameriške pisce ter raziskoval njihov vpliv na zgodovino ter oblikovanje ameriške identitete in kulture. Izmenjajoče se razstave se bodo dotaknile tematik, kot sta prepovedane knjige in revolucija poezije.



7. Križarjenje okoli sveta: decembra bo dvignila jadra križarka Viking Sun, ki bo obplula oblo in se med 141-dnevnim križarjenjem, ki bo udeležencem stanjšalo denarnico za najmanj 35.000 evrov, zaustavila na 66 destinacijah na vseh petih celinah.



8. Glamping na otoku Rottnest: zahodnoavstralski otok s 63 plažami in 20 zalivi je že tako mali raj na zemlji. V poznem poletju pa bo tam zaživelo še glamping letovišče za vse žepe. 29 šotorov s štirimi in petimi zvezdicami, 10 cenovno ugodnejših družinskih šotorov ter 35 šotorov za tiste, ki morajo paziti na vsak cent.



9. Vlak Belmond Andean Explorer: lepote Peruja bo od maja moč občudovati precej razkošneje kot doslej. Tedaj se bo na svojo prvo vožnjo po eni od najvišjeležečih železnic podal superluksuzni vlak. Potnike bo v hotelskem razkošju popeljal od Cusca, nekdanje prestolnice inkovskega kraljestva, do širnega jezera Titikaka in belega mesta Arequipa.