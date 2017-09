Prva pomoč rešuje življenja

Je humano dejanje in veščina, ki zagotovi učinkovito in hitro ukrepanje. Foto: Guliver/Thinkstock

Znanje in veščine prve pomoči je treba krepiti ter javnost nenehno ozaveščati o pomenu prve pomoči. Tako si pri Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca prizadevajo, da bi v desetih letih vsaj en posameznik iz vsakega gospodinjstva na svetu imel znanje iz prve pomoči in tako pripomogel h krepitvi odgovornosti v družbi.

Povsod je lepo, doma je najlepše. Ampak nesreča nikoli ne počiva in lahko se zgodi tudi pod domačo streho, poudarja strokovna sodelavka za prvo pomoč RKS OZLJ Tanja Kužnik: »Tema letošnjega svetovnega dneva prve pomoči so nesreče doma, kar vsakega posameznika spodbuja, da z udeležbo na tečaju poišče odgovore na zelo preprosta vprašanja: Ali veste, kaj storiti, ko oseba v vaši bližini močno krvavi, v bližini pa ni povojev? Kaj storiti ob opeklini, ki je večja kot dlan in mehurjasta? Kako ravnati, ko ste priča alergijski reakciji, omedlevici ali celo zastoju srca? Vas boli glava? Ste omotični in vrtoglavi? Verjetno ste dehidrirani in potrebujete rehidracijski napitek. Kako ga pripraviti?«

Svetovni dan prve pomoči, ki je drugo soboto v septembru, je priložnost, da poudarimo pomen prve pomoči kot humanega dejanja

Znanje zbledi

Tečaj prve pomoči je obvezen le za pridobitev vozniškega dovoljenja in tega znanja niti ni treba zakonsko obnavljati. Sogovornica opozarja na perečo problematiko: »Dejstvo pa je, da znanje prve pomoči po treh letih popolnoma zbledi. Zaradi tega veliko ljudi nima dovolj znanja za pomoč človeku. Rdeči križ Slovenje in v njegovem okviru vseh 56 območnih združenj ima javno pooblastilo za izvajanje tečajev prve pomoči za laike. Ker znanje te, kot že rečeno, zbledi že po treh letih, območna združenja izvajajo obnovitvene tečaje, na katerih lahko posamezniki obnovijo in nadgradijo znanje, kako uspešno in pravilno pomagati sočloveku. Stanejo 28,72 evra.«

Poleg tega si na RKS OZ Ljubljana za širjenje znanja prve pomoči prizadevajo z brezplačnimi delavnicami na javnih dogodkih, da bi javnost ozaveščali o pomenu prve pomoči, v sodelovanju s službo za lokalno samoupravo MOL brezplačno izvedejo dve ali tri delavnice temeljnih postopkov oživljanja na mesec. V povprečju se jih udeleži 20 ljudi. »V osnovnih šolah izvajajo delavnice Samo eno življenje imaš, na katerih osnovnošolci spoznajo osnovne ukrepe prve pomoči, oskrbe manjših ran, odrgnin in varnega obnašanja v prometu,« še pove sogovornica.

Kot še poudarjajo pri Rdečem križu Slovenije, prva pomoč rešuje življenja. To je prvi korak v verigi preživetja ne glede na to, ali gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Pomembno je učinkovito in hitro ukrepanje, ki preprečuje resne poškodbe. Nesreča se lahko zgodi kadar koli, kjer koli in komur koli. Kar 90 odstotkov življenj rešijo lokalni prebivalci. Usposobljenost za prvo pomoč pripomore k zmanjševanju ranljivosti in zagotavlja boljšo pripravljenost ljudi za ukrepanje, ko se zgodi nesreča. In še, vsakih pet sekund nekdo na svetu umre zaradi posledic poškodb. Večje število usposobljenih za prvo pomoč pomeni, da lahko več ljudi pomaga pri preprečevanju vsakodnevnih smrtnih primerov.