Prostoživeče muce

V zimskih mesecih naše pomoči ne potrebujejo le prostoživeče divje živali, ampak tudi domače. S hrano takrat ne pomagamo le pticam, ježkom ali srnam, dobrodošla je tudi za prostoživeče zapuščene muce, saj se takrat same težko znajdejo in preživijo. Obenem je zima idealen čas, da živalovarstveniki in hranitelji naredijo tako imenovano inventuro oziroma pregled stanja mačje populacije, denimo v počitniških naseljih in tam, kjer je tudi pozimi več muc. Hrane namreč ni za vsakim vogalom pa tudi možnosti njenega naravnega ulova je bistveno manj. Muce, ki so poleti razpršene, se strnejo, saj je tudi hranilnih mest namerno manj. Primorane so v (še) večjo zaupljivost, saj morajo tudi bolj plašne in manj zaupljive priti bližje človeku, če želijo hrano. S tem imamo večji pregled nad njimi.



Hranjenje



Muce najlažje ulovimo, če jih navadimo na svojo redno prisotnost in prinašanje hrane. Da bomo to dosegli, je treba upoštevati železna pravila. Za hranjenje izberemo kraj, kjer nikogar ne bodo motile, prav tako pa bo poskrbljeno za njihovo varnost. Hranimo bodisi sami bodisi izmenjaje z drugimi, a redno vsak dan, na istem kraju in ob vsaj približno isti uri. S tem muce navadimo na neki red, sebi pa olajšamo delo. Pregled nad številom in stanjem živali je tako bistveno lažji. Hrano in vodo namestimo na suho in neizpostavljeno mesto, kjer ni nevarnosti, da se pokvarita, zmrzneta. Živalim hrano ponudimo v posodah, nato pa v bližini počakamo, da se najedo. Morebitne ostanke pospravimo in umaknemo, prostor hranjenja pa počistimo.



Hiške



Praktične in tudi vizualno lične so mačje hiške, ki jih sicer lahko namensko uporabljamo vse leto ne glede na vreme in letni čas. Hiška, ki jo lahko izdelamo sami ali kupimo, naj ima vhod in izhod, ki mucam omogočata neovirano gibanje. Običajno je lesena in polakirana, s streho iz strešnikov, vmes ali z notranje strani namestimo stiropor ali njemu podoben material. Predvsem pomembno je, da jo je lahko čistiti. Za to je praktična dvižna in premična streha. V taki hiški lahko muce spijo, bivajo in jedo. Vanjo namestimo tudi seno. Mucam bo tako mehkeje in topleje, kar je pozimi nadvse pomembno, poleg tega bo tudi čiščenje lažje (seno preprosto zamenjamo).



Ulov s kletkami



Za uspešno akcijo preprečevanja nepotrebnega in nenadzorovanega števila muc je potreben tudi pravilen ulov. Izogibajmo se lovljenju z rokami in nameščanju v transportno kletko s silo. Muca se lahko prestraši, posledično postane napadalna in nas lahko tudi močno poškoduje. Zato uporabljajmo kletke z odmičnim dnom (muco pokrijemo s kletko in nato namestimo dno) ali mačjelovke (kletka za lovljenje mačk; ko muca pride do hrane, nastavljene v kotu kletke, se sproži mehanizem in vrata se zaprejo, tako ne more pobegniti; kletka je dovolj velika in zapiranje vrat je ne more poškodovati). Ko jo ujamemo oziroma se ujame, je zaradi strahu lahko precej nemirna, zato je priporočljivo čez kletko pogrniti rjuho. Tako ne bo videla okolice in se bo zaradi varnejšega občutka tudi hitreje umirila. Takšen način ulova je najvarnejši in najbolj praktičen, za žival pa najmanj stresen. Poleg tega čas in delo prihrani tudi nam!