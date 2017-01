Prostorni križanec s špansko in nemško krvjo

Mi smo kot prvo ateco vozili vstopni model z bencinskim litrskim trivaljnikom in sprednjim pogonom. Prav nič vstopna pa ni bila oprema, saj je je bilo za skoraj pet tisočakov.



Očitno so minili časi, ko so seate povezovali predvsem z vročo špansko krvjo. Testna ateca je bila značilen križanec, ki sicer omogoča visoko sedenje in dobro preglednost, v resnici pa ima lastnosti običajnega vozila in je predvsem racionalna. V sprednjem delu je še prepoznaven Seatov izdelek z ostrimi, nekoliko agresivnimi potezami, povsod drugod pa se mu pozna vpliv koncernske, se pravi nemške zadržanosti. Voznik in sopotniki hitro ugotovijo, da to sploh ni slabo. Manj kot 4,4 metra dolgo vozilo namreč razveseljuje s presenetljivo prostornostjo.

Sedenje je prijazno visoko, kar še posebno cenijo starejši vozniki in potniki.

Natančen volan



Zaradi solidne višine vozila (1,61 metra) je tudi občutek zračnosti na vseh sedežih, torej tudi v drugi vrsti, nad pričakovanji. Ergonomija je solidna, kar omogočata tudi po višini nastavljiv voznikov sedež in v vse smeri nastavljiv volanski obroč. Kot rečeno je sedenje prijazno visoko, kar še posebno cenijo starejši vozniki in potniki. Zaradi dovolj širokih vrat je neproblematično tudi vstopanje na zadnja sedeža. Široka sredinska konzola se izteče v naslonjalo za roke, pod katerim je uporaben predal za drobnarije. Ker je običajno ročno zavoro nadomestila električna, so dodatno odlagalno površino pridobili tudi na osrednjem delu sredinske konzole. Nekaj več španske razigranosti sem pogrešal na armaturni plošči, ki pa je (znova v koncernskem duhu) oblečena v kakovostno plastiko, s preglednimi instrumenti in osrednjim 8-palčnim zaslonom na dotik; na njem teče osvežen infozabavni sistem, ki ponuja tudi možnost preklopa v Applov (carplay) ali Googlov (android auto) svet.



Voznikovo zadovoljstvo dopolnjuje odličen, natančen volanski mehanizem. Čvrsto podvozje omogoča lahkotno vožnjo skozi ovinke, brez neprijetnega nagibanja karoserije. Ta čvrstost pa zahteva tudi davek. Predvsem če so v vozilu štirje potniki, postane ateca na kratkih neravninah manj udobna.



Za umirjene voznike



Zgodba zase je že omenjeni bencinski trivaljnik (TSI), ki ga z manjšimi prilagoditvami vgrajujejo še v nekatera druga koncernska vozila. Morebitnim kupcem svetujem razmislek oziroma preizkusno vožnjo, saj 85 kW (115 KM) za tovrstno vozilo ni prav veliko. Motor je tih, še več, njegovo trivaljno grgranje je prav prijetno in ne postane preglasno niti ob priganjanju v visoke vrtljaje. Kljub temu trivaljnik ne zmore čudežev. Dobro se izkaže v mestu in na avtocesti, sicer pa mu sem in tja lahko nekoliko poide sapa. Zato je takšna ateca pisana na kožo umirjenim voznikom, ki trivaljnika ne bodo do konca zavrteli ob vsakem speljevanju. Ob tovrstni vožnji in ob zgodnjem prestavljanju 6-stopenjskega ročnega menjalnika v višje prestave se tudi poraba goriva lahko spusti blizu 6 l/100 km.



Za konec še o opremi testne atece. Že v osnovni opremi style so vključeni 17-palčna lita platišča, sedem varnostnih blazin in zaves, sistem za speljevanje v klancu in za zaznavanje utrujenosti voznika, samodejna dvopodročna klimatska naprava in zadnje LED-luči pa tudi sistem za nadzor prometa (front assist) in zaviranje v sili v mestu. Vse drugo pa morate doplačati; na primer za sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu in opozarjanje na oviro pri vzvratnem speljevanju s parkirišča, za sicer odlične prilagodljive LED-žaromete in tako imenovano pozdravno luč, ki na tla pred sprednjimi vrati nariše silhueto vozila z napisom ateca, pa za radarski tempomat, za senzor za dež, kamero za vzvratno vožnjo, za tako imenovani zimski paket, ki vključuje ogrevana sprednja sedeža in ogrevanje tekočine za pranje sprednjega stekla. In ne nazadnje je treba doplačati tudi za brezžični polnilnik mobilnih telefonov. To na koncu precej sfiži na prvi pogled ugodno vstopno ceno.