Prostoren in sploh ne žejen

Najbolj opazna novost je ostrejši sprednji del in seveda ožji žarometi, ki so lahko tudi v LED-izvedbi. Foto: Gregor Pucelj

Najprej so ji izboljšali oziroma izostrili zunanji videz, hkrati pa dodali vrsto tehničnih izboljšav, ki jih je v avtomobilski svet prineslo obdobje zadnjih dveh let. Na sprednjem delu so najbolj opazni izrazito ozki žarometi, ki so bili v testnem vozilu v LED-izvedbi in s prilagodljivimi samodejnimi dolgimi lučmi; na novo so oblikovane tudi zadnje luči. CX-5 s 4,55 metra dolžine sploh ni majhno vozilo, kar se kaže v prostorni potniški kabini, ki ima dovolj prostora tudi za potnike na zadnjih sedežih. Vse skupaj dopolnjuje zgledno velik prtljažni prostor (506–1620 litrov). Da se CX-5 spogleduje s premijskimi konkurenti, dokazujejo kakovostni materiali v potniški kabini in dobra zvočna zatesnjenost, saj le težko prepoznaš, da v nosu vozila brni dizel.

150 KM razvije šibkejši dizelski motor.

Voznikova ergonomija je bila že doslej dobra, zdaj jo izboljšuje še soliden sredinski zaslon, ki je namenoma nameščen visoko na sredini armaturne plošče, da je v voznikovem vidnem kotu. Testna CX-5 s predzadnjo najbogatejšo opremo revolution je imela tudi tako imenovani prosojni zaslon oziroma zložljivi plastični zaslonček, nameščen nad instrumentnim delom armaturne plošče, ki na vetrobransko steklo projicira hitrost vozila, nastavitev tempomata in navigacijska navodila.



Čvrsto vzmetenje

V testnem vozilu je bil šibkejši od dveh štirivaljnih turbodizlov, ki imata v vsakem primeru 2,2 litra prostornine. Ima 110 kW (150 KM) in z njim avto doseže najvišjo hitrost 199 km/h. Vsekakor je tudi ta dizel povsem kos nalogi, saj voznik kljub razmeroma veliki teži vozila ne občuti pomanjkanja moči. Osebno bi šeststopenjski ročni menjalnik nadomestil s samodejnim. Testna mazda je imela štirikolesni pogon, za katerega voznik nima nikakršnih izbirnih možnosti oziroma nastavitev, deluje samodejno in po potrebi s sprednjih koles na zadnji razporedi do 50 odstotkov pogonske moči. Terenske zmogljivosti so torej v skladu s pričakovanji, saj tovrstni »terenci« praviloma le redko zapustijo asfalt. Temu je prilagojeno razmeroma čvrsto vzmetenje.



Nadležno piskanje

Čeprav štirikolesni pogon praviloma zahteva nekaj večjo porabo goriva, je bila testna mazda zgledno varčna, saj je bilo povprečje 6,8 litra na 100 kilometrov.



Testno vozilo je bilo opremljeno z zdaj že skoraj standardnimi asistenčnimi sistemi, pri čemer pa me je motilo, da se sistem za opozarjanje na ohranjanje voznega pasu samodejno vklopi ob vsakem zagonu motorja, tako da sem ga moral vsakič ročno izklopiti, če nisem hotel, da mi neprijetno piska na vsaki prevoženi cestni oznaki. Vgrajen je bil običajni tempomat, saj je radarski namenjen zgolj najvišjemu paketu opreme. A to ne pokvari v celoti solidnega vtisa o vozilu.