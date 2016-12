Prisluhnite človeku, preden kupite darilo

Pa se je začel, veseli december. Otoške ankete kažejo, da štiri od desetih družin začnejo praznovati 1. decembra in končajo 1. januarja. Petina jih božično oziroma novoletno smrečico postavi že novembra, več kot četrtina pa jih meni, da podarjanje daril prav vsak dan v decembru uteleša pravi božični duh!



Prazniki se očitno vsako leto začnejo malce bolj zgodaj. Je dobro, da veseljačenje traja tako dolgo, smo vprašali Braneta Krapeža, učitelja na Šoli čustvene inteligence in predavatelja na Duhovni univerzi. »Razlog za to je usmerjenost liberalnega kapitalizma v maksimiranje dobičkov. Zato se novoletno veseljačenje z namenom povečanja prodaje raznoraznih izdelkov in storitev iz leta v leto začenja prej. Trgovci izkoristijo vsako priložnost, ki se jim ponudi za pospeševanje prodaje. Potrošniki pa žal nasedajo in s tem podpirajo smernice, zaradi katerih sami postajajo sužnji kapitalističnega kolesja. Prava vsebina in namen praznikov sta se v potrošniški mrzlici povsem izgubila.«



Od nekdaj so ljudje vedeli, da z obdarovanjem osrečijo tistega, ki mu kaj podarijo, pa tudi sebe, ko opazujejo veselje obdarovanega. Verjetno se še spominjate, kako dobro se počutite, ko opazujete drugega, ki odvija darilo in odkriva vsebino, ki je prav tisto, kar si želi ali potrebuje. Morda sta vas prevevala celo večje veselje in radost. Zakaj je obdarovanje pomembno? »V božično-novoletnem času naj bi si ljudje vzeli več časa drug za drugega, za druženje, zabavo, bližino, za to, da se vezi med njimi še bolj utrdijo, da še bolj ozavestijo, kako pomembni so drug drugemu, da se pogovorijo o svojih željah in hrepenenjih ter seveda, da se tudi obdarujejo. Najlepše je, če pri izbiri daril upoštevamo pristne želje svojih bližnjih,« pravi Krapež.

