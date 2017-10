Pripravimo vrt na zimo

Vsak vrtnar se zaveda, da je priprava vrta na zimo zelo pomembna. Prst potrebuje oddih, treba je pogrebsti odpadlo listje, odstraniti ovenele rastline in obrezati trajnice. Prav tako lahko posadimo čebulice, ki bodo pognale spomladi, in posadimo krovne rastline, ki bodo obogatile prst. V tem obdobju je priporočljivo testirati prst in ji dodati potrebne snovi, apnenec, žveplo in jo prekriti s kompostom. Prst prav tako velja prekriti z zastirko, ki bo pomagala uravnavati vlago in temperaturo v prsti.

Čiščenje vrta

Manj odporne rastline preselimo v notranje prostore, na primer toplo gredo, garažo ali celo v dom. Previdno jih izkopljemo in posadimo v ustrezne lončke. Pred tem jih previdno očistimo, da ne bi z njimi preselili žuželk. Najpogosteje selimo aloje, citruse, žajbelj, krvomočnice in nedotik. Odpadlo listje nagrabimo v kompost. Trajnice običajno postrižemo čisto do tal. Iz preostalih rastlin potrgamo vse rjave ali obolele liste ter gnile sadeže. Odmrli deli rastlin lahko skrivajo bolezni ali škodljivce. Ta rastlinski material ne sme na kompost.

V prsti lahko pustimo nekaj zelenjave tudi za tako imenovano zimsko žetev.

Upoštevajmo klimo

Zelo pomembno je, da poznamo vremenske razmere. V kakšnem stanju bo naš vrt pomladi, bo odločala zima. Če močno sneži, bi ga bilo morda bolje zaščiti, tako da ga prekrijemo. Če bo zima mila, bomo imeli manj dela. Če se z vrtnarjenjem ne ukvarjamo prav dolgo, bi veljalo za nasvet vprašati nekoga, ki že več let skrbi za vrt. Tako bomo iz prve roke izvedeli, kakšno zimo lahko pričakujemo in kako se bo nanjo odzval.

Zimski vrt ni povsem nedejaven

V prsti lahko pustimo nekaj zelenjave tudi za tako imenovano zimsko žetev. To so navadno korenje, česen, redkvica, por, pastinak, hren in repa. Območje, kjer so posajeni, označimo s palico, ki jo bomo videli nad snegom. Pozno jeseni lahko tudi posadimo nekaj rastlin pred prvo zmrzaljo, ki nas bodo razveselile zgodaj spomladi. To so špinača, česen, rabarbara in šalotke. Sadimo lahko navadno ajdo, ki je odlična zaščitna rastlina, ki pomaga prsti pri kljubovanju zimskim mesecem.