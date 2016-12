Pripeljali  so se v finale za avto leta 2017!

Finalisti za slovenski avto leta 2017 so, razvrščeni po številu glasov, peugeot 3008, alfa romeo giulia, volkswagen tiguan, renault megane in kia sportage. Tako ste odločili bralci in poslušalci sedmih slovenskih medijev, ki ste do 18. decembra skupno poslali skoraj 37.000 glasovnic. Za slovenski avto leta 2017 ste lahko z dopisnicami oziroma po elektronski pošti glasovali v Motoreviji, glasilu AMZS, Delu in Slovenskih novicah, Dnevniku in Nedeljskem dnevniku, Večeru, Avto Magazinu, na Valu 202 ter v oddaji Avtomobilnost in na spletnem portalu Planet.Siol.net.

Letos se je za naslov potegovalo 24 novih modelov, pred preštevanjem prejetih glasov pa so bili po pravilih tekmovanja izločeni tisti, ki jih do 30. novembra letos ni bilo registriranih vsaj 25: audi Q2, honda jazz, toyota prius, mazda MX-5. Peugeot 3008, ki je v glasovanju bralcev in poslušalcev zbral največ točk, bo finalno glasovanje začel s šestimi točkami, drugouvrščena alfa romeo giulia s štirimi, tretji volkswagen tiguan s tremi, četrti renault megane z dvema in peta kia sportage z eno točko. Po enakem sistemu bomo pet finalistov ocenili novinarji sodelujočih medijev.

Model, ki bo v finalu – ta bo sredi januarja – v seštevku zbral največ točk, bo osvojil naslov slovenski avto leta 2017 in bo nasledil prejšnjega zmagovalca, opel astro. To bo tudi jubilejni naslov, saj tekmovanje letos poteka že petindvajsetič zapored, temu bo deloma posvečena tudi končna prireditev. Na finalnem izboru bomo seveda opravili tudi žreb nagrajencev med glasovalci v prvem delu izbora. Vsem, ki ste glasovali tako z dopisnicami kot po elektronski pošti, se najlepše zahvaljujemo in vas že zdaj vabimo h glasovanju v prihodnjem izboru.