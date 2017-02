Primerjava traktorjev: Enak motor, različna poraba

Powermix za posamezen traktor sestavljajo meritve porabe goriva pri različnih ciklih obremenjevanja. Vse skupaj je 14 ciklov, od 1 do 12 predstavljajo delo na polju, 13 in 14 pa sta transportna cikla.



Najprej izmerijo lastnosti motorja na merilni zavori v laboratoriju. Potem na osnovi moči motorja obremenjujejo traktor in merijo porabo goriva. Ta poraba se izmeri ob realizaciji določene vlečne moči, določene moči za pogon prek priključne gredi traktorja (TPG) in določene hidravlične moči. Rezultati so v gramih na kilovatno uro za vsak merilni cikel posebej. Na koncu izračunajo povprečje. Če je traktor opremljen s sistemom za čiščenje izpušnih plinov SCR, izmerijo tudi porabo adblueja. Merijo tudi dodatno porabo goriva, ki je potrebna za regeneracijo filtrov.



Transportna cikla se ravno tako lahko izvaja na vnaprej definirani cesti z vleko ustrezno obtežene prikolice (za vsakih 10 kW dodajo 700 kg uteži). Rezultati se podajajo posebej in ne skupaj s cikli, ki simulirajo delo na polju.



Primerjava traktorjev



Metoda powermix je primerna tudi za primerjavo porabe goriva med posameznimi traktorji. John Deere navaja eno od njih v svoji publikaciji Green Efficient in Action. Gre za primerjavo dveh traktorjev, ki imata vgrajen enak motor. To sta john deere 6930 premium in claas arion 640 cebis. Razlika je v gradnji traktorja (v transmisiji, prenosih do kolesa in do priključne gredi in tako naprej). Povprečna poraba je pri prvem manjša za 6 g/kWh. Takih in drugačnih primerjav se da napraviti cela vrsta. Nekateri primerjajo povprečne vrednosti vseh ciklov na polju, drugi samo porabo pri ciklu 1, kjer je simulirana maksimalna obremenitev traktorja pri vleki (težko oranje). Res je tudi, da se ugodnejšo specifično porabo goriva lažje doseže pri močnejših traktorjih. Rezultate lahko primerjamo med traktorji znotraj določene kategorije moči.



Zanimivi so tudi rezultati za transportni cikel. Pri fendtu 939 vario S4 so leta 2015 izmerili porabo goriva pri različnih tlakih zraka v pnevmatikah in pri različni vozni hitrosti. Eno od glavnih pravil glede porabe goriva je veljalo tudi tukaj: »Za manjšo porabo je treba na njivi (zunaj cestišča) nastaviti najmanjši možni tlak v pnevmatiki traktorja, na cesti pa ga je treba povišati.« Pri teh transportnih ciklih je bila poraba pri različnih razmerah (tlak v pnevmatikah in hitrost vožnje) izmerjena po naročilu proizvajalca traktorja. Običajno pa merijo porabo pri transportnem ciklusu le za težek in lahek transport.



Na spletni strani www.dlg.org je tudi računalniška aplikacija, kamor vstaviš konkretno ceno dizelskega goriva in adblueja. Izbereš tudi obremenitev traktorja glede na svoje razmere na kmetiji. Nato program izračuna strošek v evrih na kilovatno uro za prav določeni traktor, za katerega so že izmerili porabo powermix.