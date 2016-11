Primerjava cen: vse za martinovo

Za domačo perjad se je treba potruditi. V Pomurju so sveže gosi po deset, race pa po sedem ali osem evrov za kilogram, v Ljubljani jih na tržnici ne prodajajo, v trgovinah pa so uvožene in zamrznjene po 2,5 evra za kilogram. Rdečega zelja in mlincev je dovolj, prav tako sladkega mošta, ki stane od 2 do 4 evre za liter.

Martinovo je pred vrati in zadnji čas je, da se odpravimo po nakupih sestavin za praznično pojedino. Kot veleva tradicija, je treba ob mladem vinu ali moštu postreči pečeno meso, najbolje perjad ter dušeno rdeče zelje in mlince. Praviloma naj bi se na mizi znašla gos ali raca, ne bo pa narobe, če spečemo piščanca, kokoš ali kopuna, kdor perutnine ne mara, lahko brez zadrege postreže tudi svinjsko ali goveje meso. Na mlince in rdeče zelje, pa seveda mošt ali mlado vino, pa nikarte pozabiti!



Gos, raca ali piščanec?



Ob našem obisku na osrednji ljubljanski tržnici smo se najprej ustavili ob stojnici s perutnino, med katero pa nismo našli drugega kot piščance, bodisi cele bodisi razkosane. Prijazna gospa, ki ponuja domače štajerske piščance, nam je povedala, da je zadnja leta na tržnici težko dobiti raco ali gos, tudi v dneh pred martinovanjem, ko je po tem mesu največ povpraševanja. In res nismo našli niti enega ponudnika s svežimi racami ali gosmi, čeprav na spletni strani ljubljanske tržnice najdemo podatek, da raco v kosih ponujajo po 4,10 evra za kilogram. Podobna slika je na celjski tržnici, kjer rac ali gosi zdaj ni v ponudbi, ne svežih ne zamrznjenih.



Precej bolje kaže v Pomurju, kjer na tržnici ponujajo obilje perutninskega mesa. Sveže gosi so po 10 evrov za kilogram, zamrznjene pa po 7. Kupite lahko celo žive gosi, cene se gibljejo od 4 do 5,50 evra za kilogram. Sveže race so nekoliko cenejše, za kilogram je treba odšteti 7 do 8 evrov, za zamrznjene pa od 4 do 5 evrov. Najcenejši so piščanci, sveži so med 2,30 in 3,50 evra za kilogram, zamrznjeni pa med 1,90 in 2,90 evra/kg.





Pregledali smo še ponudbo v trgovinah, zamrznjene race, uvožene iz Madžarske, prodajajo po ceni okoli 2,50 evra za kilogram.



Ponudbo Martinove perjadi smo našli na spletu, mesarstvo Petrin ponuja sveže race po 9,80, zamrznjene po 5,90 evra za kilogram, sveža gos je po 11 evrov in zamrznjena po 8,60 evra za kilogram.



Med perutnino za pravo poslastico veljajo kopuni, ki se zlasti na praznike vračajo na naše jedilnike. Za nepoznavalce, kopun je skopljen petelin, ki ima posebno sočno in mehko meso. Kdor želi omizje presenetiti z izvrstno kopunjo pečenko, pa se bo moral precej potruditi. Na spletu smo našli le eno rejko, Arino Ravnjak, ki redi jato kopunov na Križnem Vrhu med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami, za kilogram živega kopuna pa boste odšteli 9 evrov.

Zelje mora biti rdeče



K Martinovi pečenki praviloma spada zelje, ki naj bi bilo rdeče. Na tržnicah je nekoliko dražje od belega, v Ljubljani se cene gibljejo med 1 in 2,50 evra za kilogram, v Celju ga dobimo za 1,50 evra, v Pomurju pa je cena bistveno nižja, med 0,35 in 0,45 evra za kilogram.



Tudi nepogrešljivi mlinci so v Pomurju najcenejši, za kilogram bo treba odšteti med 2,50 in 4 evri, v Ljubljani jih v pokritem delu glavne tržnice prodaja Mamudije Idrizi, ki nam je povedala, da v družinskem podjetju njenega brata Safeta Amze poleg mlincev izdelujejo testo za burek in vlečeno testo. Mamudije jih ponuja po 6 evrov za kilogram, precej dražji pa so mlinci v Celju, stanejo kar 10 evrov za kilogram.



Seveda k Martinovi ponudbi svoj lonček pristavijo vinarji, ki ponujajo mlado vino in mošt. Za spremembo smo tokrat najcenejšega našli v Ljubljani, po 2 evra, v Celju ga točijo po 3 evre, v Pomurju pa stane od 2,50 in 4 evre za liter.