Primerjava cen: vložena zelenjava po dva, marmelada po štiri

Čas je za vlaganje in na tržnicah zdaj resnično ne manjka svežih domačih surovin za vlaganje ali marmelado. Manj spretni se bodo razveselili že pripravljenih živil v kozarcih, ki jih mojstrice in mojstri s kmetij ponujajo na svojih stojnicah.



Rdeča paprika po evro



V Ljubljani je tako sadja, zelenjave in gob kot tudi kozarcev z ozimnico na osrednji tržnici v izobilju. Tisti, ki boste za čez zimo pripravili med otroki priljubljeni kečap, naredili omako za testenine ali paradižnike preprosto vložili, boste za kilogram rdečih plodov odšteli 2 evra, seveda pa bo ceneje, če ga boste kupili v večjih količinah.



Kilogram rdeče paprike stane evro, kilogram kumar za vlaganje pa dva. Cena lisičk je 20 evrov za kilogram, za kilogram jurčkov pa boste morali vsoti primakniti še pet evrov.



Ekološka marmelada na Pogačarjevem trgu



Če vas mika pripravljanje slivove marmelade, boste za kilogram sadja odšteli 2,5 evra. Na stojnicah nekaterih slovenskih kmetij, na primer Kmetije Zajček, ponujajo tudi že vložene dobrote.



Kozarec domačih kislih kumaric, vloženih feferonov, paprike ali šobske solate vas bo stal 3 evre. V ponudbi je tudi domača vegeta, ki prav tako stane 3 evre. Vegeto pa tudi marmelado in sirup ponujajo številne stojnice z ekološko ponudbo na Pogačarjevem trgu.



V Kajinem kotu lahko kupite navadno ali s stevio sladkano marmelado iz ekološkega sadja – kozarček (330 g) stane 2,6 oziroma 3,9 evra. Vegeta iz slovenske ekološke zelenjave stane 5,2 evra.

Bionamazi Šmalčič

Pri stojnici ekološke kmetije Šmalčič, ki jo ljubljanski ljubitelji zdravega prehranjevanja večinoma dobro poznajo, smo med našim obiskom po naključju ujeli stranko, ki kar ni mogla prehvaliti ponudbe bio namazov in marmelad. »Čilijev pesto, čemažev namaz, slivova marmelada, vse je odlično,« je zatrjevala. In cene? Za 212-mililitrski kozarček slivove marmelade boste odšteli 3,5 evra, za paradižnikovo omako (370 ml) 2,5 in za čemažev namaz prav tako 2,5 evra. Ponujajo tudi domači bio ajvar, različne vrste sirupa, vloženo zelenjavo in še marsikaj.



Malinova marmelada za 4 evre



S tržnice v Mariboru so nam sporočili, da kilogram sliv na tamkajšnjih stojnicah stane 2 evra. Rdeča paprika je po 1,5, kumare po 2 in paradižnik po 1,2 do 1,5 evra. Kilogram lisičk stane od 10 do 12 evrov. V Celju kilogram sliv stane enako kot v Ljubljani in Mariboru, torej 2 evra.



Enaka je cena kilograma rdečih paprik in paradižnika. Kumare stanejo pol evra manj. Med gobami so na voljo jurčki, katerih kilogram stane 20 evrov. Bogata je tudi ponudba vložene zelenjave in marmelade.



V ponudbi so vložena paprika, 900-mililitrski kozarec stane 2 evra, ajvar, ki v enaki količini stane 3,5 evra, in kisle kumarice po 1,5 evra. Domača borovničeva marmelada stane 5 evrov, mešana malinova ali slivova 4, jagodna pa 4,5 evra – cene veljajo za 300-gramske kozarčke.



Kisle kumarice po 2 evra



Novomeščani, tako kot Ljubljančani, Mariborčani in Celjani, na tržnici kupujejo slive po ceni 2 evra za kilogram. Rdeče paprike stanejo 1,5 evra, kumare evro. Kilogram jurčkov lahko tam kupite po ceni 20 evrov za kilogram, kilogram lisičk pa je 10 evrov cenejši. Za kilogram paradižnika boste odšteli 2 evra. Ponujajo tudi vložene dobrote: kozarec paprike ali kumaric stane 2 evra, ajvarja 5. Mešano solato s fižolom je mogoče kupiti za 2,5 evra. Za kozarec domače marmelade boste odšteli 5 evrov.



Jurčki po 12 evrov



V Pomurju se cena kilograma sliv giblje od 1,2 do 2 evra. Kilogram rdeče paprike stane od 1 do 1,5 evra. Za kumare boste tam odšteli od 80 centov do 1 evra, za paradižnik pa od 1 do 2,2, evra. Gobe so v Pomurju cenejše kot drugod. Kilogram jurčkov stane od 12 do 16 evrov, kilogram lisičk pa od 8 do 10 evrov. Od vloženih reči na tržnici najdete čalamadi (mešano solato), ki stane od 1,5 do 2,5 evra, različne vrste marmelade po ceni od 2,5 evra do 5 evrov.