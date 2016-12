Primerjava cen: salame, kruh in ostale delikatesne dobrote

Slovenske tržnice ponujajo pravo parado domačih dobrot, primernih za to, da jih ponudimo gostom v teh prazničnih dneh. Za delikatese, sir in salamo, boste ponekod na tržnici plačali celo manj kot v trgovinah.



Kilogram tatarca po 19,90 evra



Na tržnici v centru Ljubljane je ponudba mesnin, sira in kruha zelo pestra. V Hiši kruha na pokriti tržnici se lahko založite z ajdovim, belim, koruznim, ovsenim ali rženim kruhom. Kilogram ajdovega stane 5, z orehi pa 6 evrov. Belega prodajajo po 2,80 evra za kilogram, koruznega po 3,50. Za kilogram ovsenega kruha boste odšteli 4,60 evra, za rženega pa 3. V bližnjem Srčku beli hlebec stane 2,20 evra. Lukovški črni kruh stane 2,30 evra. Hlebček koruznega kruha (pol kilograma) 2,50 evra.



Dvorska pekarna tudi v praznčnih dneh ponuja beli in črni kruh iz krušne peči po 1,90 evra.



Sirarstvo Pirnat med drugim ponuja mladi sir, kilogram ga stane 10 evrov, zorjenega po 14 evrov za kilogram ter kozjega po 26 evrov za kilogram. Le malce več, natančneje 80 centov, stane kozji sir na bližnji stojnici kmetije Pustotnik. Tam boste, kar se tiče sira, dobili še kosca za 16,17 evra, kmečko gaudo za 13,22 evra, zeliščni sir po 10,80 evra in sir Pustotnik po 20,30 evra.



Ljubitelji mesa bodo pršli na svoj račun pri mesarstvu Blatnik. Tam bodo med drugim dobili kilogram domače suhe salame po ceni 12,99 evra, posebno salamo po 3,88 evra in slanino s papriko po 4,99 evra.



Ob petkih in sobotah je na pokriti tržnici mogoče kupiti tatarski biftek Luka – kilogram ga stane 19,90 evra. Za primerjavo: v Mercatorju kilogram tatarskega biftka Mercator Minute stane 17,99 evra.

Na stojnicah pod stolnico boste konec tedna naleteli na stojnico kmetije Babič iz Župečje vasi. Med drugim lahko tam kupite Babičevo pečeno šunkarico po 12 evrov, domači kulen po 16, meso iz tunke po 12 evrov in še vrsto drugih mesnih specialitet.

Kmetija Janežič iz Grosuplja poleg vsega drugega ponuja nabor salam iz manj običajnega mesa. Jelenovo po 14 evrov kos, medvedjo in iz divjega prašiča po 15. Domača salama iz žrebička stane 14 evrov, žrebičja premium pa 18 evrov.



Ementaler po 10,80 evra



Na tržnici v Celju tudi v prazničnem času diši po domačem kruhu. Ponujajo ajdovega po 3,60 evra, koruznega po 3,20, rženega po 2,40, belega po 2,20 in sadnega po 8,90 evra. Vsak svoj okus bodo lahko našli tudi ljubitelji sira: kilogram ementalerja barona bodo na tržnici lahko kupili za 10,80 evra, poltrdi kozji sir za 18,60 evra, mladi kozji za 15 evrov in domači poltrdi za 11,50 evrov. Suho salamo ponujajo po ceni 16 evrov za kilogram. Jelenja (580 g) stane 12 evrov, konjska (560 g) 10 evrov, enako navadna (560 g). Na tržnici v Novem mestu boste domačo salamo dobili že za 10 evrov kos. Kilogram sira stane 4 evre, kilogram domačega kruha pa 3,60.



Divjačinska salama za 12 evrov



Na tržnici v Pomurju boste za kilogram črnega kruha odšteli 2 evra, za 2 kilograma pa 3,50. Beli kruh, 0,8 kilograma, stane 1,50 evra, mlečni 2,20 in rženi 2,90 evra. Za ajdovega boste odšteli 3,30 evra, za sadnega 4,50 evra, ajdov kruh z orehi pa vas bo stal 5 evrov. V Pomurju je pester tudi nabor sira. Ponujajo mladi sir po 8 evrov kilogram, mehkega po 9 evrov za kilogram, poltrdi sir natur ali z dodatki po 9 oziroma 12 evrov za kilogram. Trdi sir stane od 12 do 17 evrov kilogram, kajmak 20 evrov, ovčji sir pa dosega ceno okoli 20 evrov kilogram. Poltrajne salame stanejo od 6 do 10 evrov, trajne od 8 do 12 evrov. Divjačinsko salamo lahko kupite po ceni od 12 do 15 evrov kilogram. Za suho domačo salamo boste odšteli 12 evrov. Kilogram pečene domače slanine stane 10 evrov, zvite sušene slanine pa 10 evrov. Za suho meso je treba odšteti od 10 do 16 evrov za kilogram.