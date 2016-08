Primerjava cen: Sadni ali navadni jogurt po 1,8 evra

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, so nas učile že stare mame, o tem, da naj bo kraljevski, pa govori celo pregovor. In kje je lažje najti zdrave, domače sestavine zanj, če ne na slovenskih tržnicah?



Marmelada brez sladkorja po 5 evrov



Na tržnici v središču Ljubljane sestavin za zdrav in okusen zajtrk ne bo težko najti. Poleg sadja, kruha in mlečnih izdelkov so na voljo tudi različne vrste marmelad z okusi, ki so domišljiji ustvarjalcem lahko v ponos. V Učilni okusov, priljubljeni okrepčevalnici in trgovinici pod Plečnikovimi arkadami, najdemo večino reči, ki jih potrebujemo za dober zajtrk.



Na voljo so različne vrste kruha, denimo kmečki, za katerega boste odšteli 1,8 evra. Štruca, ki jo pripravljajo študentje BIC, stane 60 centov (350 g), žemlja pa 50 centov. Za pol kilograma ajdovega kruha z orehi boste odšteli 2,5 evra. Dobita se tudi marmelada, lonček stane od 4,25 do 7 evrov, in kostanjev med iz Hiše medu Božnar, ki stane 10,2 evra.



Na pokriti tržnici na Pogačarjevem trgu ima Dvorska pekarna posebno akcijo: kilogram belega ali črnega kruha iz krušne peči ponujajo po ceni 1,9 evra. Kmetija Pustotnik ponuja maslo po 16,06 evra in skuto po 5,55 evra – vse cene veljajo za kilogram. Dobi se tudi sadni jogurt, pol litra ga stane 1,8 evra. Pol litra navadnega jogurta ima isto ceno.



Liter mleka pa stane 1,35 evra. Pustotnikovi ponujajo svoje izdelke tudi na drugih tržnicah, kjer so cene od 10 do 15 odstotkov nižje. Sirarstvo Pirnat iz Doba pri Domžalah ponuja mleko po 95 centov. Kilogram masla stane pri njih 14 evrov. Skuta se dobi po 5 evrov za kilogram, navadni jogurt po 2 evra za liter. Pol litra sadnega jogurta z okusom jagode, vanilje ali borovnice, občasno tudi manga, stane 1,7 evra.



Na pokriti tržnici novejša stojnica trgovine Proefekt ponuja paleto zanimivih marmeladnih okusov – breskev z banano in vaniljo, fige s pomarančo. Za lonček marmelade, ki jo pripravlja Slaščičarna Ajdovščina (420 g), je treba odšteti 4,4 evra oziroma 5 evrov, če izberete pečeno marmelado, sladkano z medom namesto s sladkorjem.

Sadni jogurt za 90 centov

Na tržnici v Celju boste za kilogram domačega belega kruha odšteli 1,5 evra, enako za črnega. Kilogram masla stane 10 evrov, kilogram medu pa 9. Cena domačega mleka je 1,1 evra za liter. Kilogram skute stane 4,5 evra. Dobita se tudi navadni in sadni jogurt, prvi po ceni 70 in drugi 90 centov za lonček. Liter marmelade stane 8 evrov.



Skuta po 4,7 evra



Na mariborski tržnici stane kilogram belega kruha 1,76 evra, kilogram črnega pa od 2,08 do 2,2. Za kilogram masla boste v štajerski prestolnici odšteli 9,6 evra, liter medu pa vas bo stal od 8 do 15 evrov. Liter mleka stane od 1 do 1,1 evra, kilogram skute 4,7 evra. Navadni jogurt boste dobili po ceni 1,1 evra za pol litra, sadnega pa od 1,6 do 1,79 evra za pol litra. Dobi se tudi marmelada, lonček (370 ml) stane 2,3 evra.



Kilogram masla za 8 evrov



V Pomurju stane na tržnici kilogram belega kruha od 1,8 do 2,5 evra, kilogram črnega pa od 2 do 3 evre. Kilogram masla se dobi za 8 evrov, kilogram medu pa za 7,5 do 11 evrov. Mleko stane od 80 centov do 1 evra. Za skuto je treba odšteti od 2,9 do 4,5 evra. Navadni jogurt stane 1,5 evra za liter, sadni od 1,5 do 1,8 evra. Za lonček marmelade je treba odšteti od 1,9 do 4 evre.