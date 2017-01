Primerjava cen: pirini žepki z marmelado po 13 evrov

Sivi dnevi januarja kar kličejo po crkljanju s sladkimi pekovskimi dobrotami, kot so zavitki, žepki in rogljički. Ponudba na tržnicah je dokaj pestra.



Pirina pita po 1,80 evra



Na osrednji tržnici v Ljubljani smo najprej zavili v pekarno Pečjak pod Plečnikovimi arkadami. Tam ponujajo jabolčni zavitek po 1,30 evra, višnjevega pa po 1,50. Rogljički so na voljo v treh različicah, navadni, čokoladni in marmeladni. Za prve je treba odšteti 0,40 evra za kos, za druge 0,70, marmeladni pa stanejo 0,50 evra za kos.



Enako ceno kot marmeladni rogljički imajo čokoladni žepki. Vaniljevi in marmeladni so dražji, po 0,70 evra kos. Kupiti je mogoče biskvitni kolač, ki stane 2,99 evra. Na stojnici Pekarne Kastelic na pokriti tržnici jabolčni zavitek stane 1,60 evra, borovničev in višnjev z jabolki pa 1,80. Za kvadratek iz zdrave pire, nadevan z višnjami, borovnicami, čokolado ali skuto s pehtranom, boste odšteli 1,20 evra.



Pirine žepke z marmelado prodajajo po ceni 13 evrov kilogram. Kos pirine pite z okusom višnja z jabolki stane 1,80 evra. Vaniljeve palčke iz krhkega testa stanejo 10 evrov za kilogram. Hiša kruha iz Selnice ob Dravi, katere stojnico prav tako najdete na pokriti tržnici, rogljičke z marmelado ponuja po ceni 1,50 evra za kos. Orehov stane 1,80 evra, prav toliko kot kos ajdove gibanice z rozinami. Gibanica z jabolki in orehi stane 2,20 evra, gibanica po prekmursko pa 3,30 evra za kos. Za kos jabolčne pite boste odšteli 1,80 evra, jogurtova pa vas bo stala 2 evra. Kos skutne pogače s sadjem stane 2,20 evra. V ponudbi je mogoče najti tudi vegansko pito, kos stane 3 evre. Jabolčni zavitek smo našli tudi v Pekarni Srček, in sicer po ceni 1,79 evra.



Gibanica po 1,62 evra



Na mariborski tržnici jabolčni zavitek prodajajo po ceni 1,55 evra za kos. Vaniljev zavitek stane 1,55 evra, navadni mali rogljiček pa 0,26. Za nadevani večji rogljič je treba odšteti 0,60 evra. Čokoladni žepek stane 89, vaniljev pa 68 centov. Za 0,25 kg marmornega kolača boste odšteli 1,83 evra, gibanica pa stane 1,62 evra. Za 1,08 evra se lahko posladkate s kremno rezino. Med Mariborčani je še posebno priljubljena ponudba Pekarne Strnad, ki ima dolgoletno tradicijo, znana je po kruhu in pecivu in poleg tega po izdelavi tort po naročilu vseh mogočih zanimivih oblik – celo v obliki pločevinke piva.



Jabolčni evro, višnjev 80 centov



Na celjski tržnici imajo trenutno v ponudbi jabolčni zavitek, katerega cena je evro za kos. Ponujajo tudi čokoladne žepke, in sicer po ceni 3 evre za 400 gramov, enako kot 250 g navadnih žepkov.



V Pomurju boste za jabolčni ali višnjev zavitek odšteli od 80 centov do 1,20 evra. Navadni rogljič vas bo stal od 40 do 80 centov, marmeladni in čokoladni pa od 50 do 80 centov. Čokoladne in vaniljeve žepke prodajajo pakirane po 800 g, cena znaša 5 evrov. Za čokoladne spirale je treba odšteti 1,20 evra. Na tržnici ponujajo tudi mafine, najcenejši stanejo 50, najdražji pa 80 centov. Ljubitelji tort lahko na tržnici kupijo biskvitni kolač, cena se giblje od 6 do 8 evrov za kilogram. Kilogram biskvitnega kolača, nadevanega s sadjem, stane 10 evrov. Domači pečeni skutni štruklji stanejo 6 evrov. Osemsto gramov žepkov z nadevom stane od 3 evrov do 3,80 evra, prekmurski zavitki oziroma retaši pa od 1 do 1,2 evra.



Po trgovinah



Za primerjavo smo tokrat preverili cene sladkega pekovskega peciva še v spletni trgovini Mercator. Pakirano Žitovo jabolčno pito (150 g) tam dobite za 1,76 evra, prav tako Žitovo skutno pito v enaki količini. Dva kosa prekmurske gibanice (500 g) staneta 4,99 evra. Za Mercatorjevo pakirano jabolčno pito (500 g) boste odšteli 3,99 evra. V Tušu kolač s sadjem (500 g) stane 2,49 evra, kolač marmorni biskvit (450 g) pa 2,94. Trije minipolžki z lešniki, pakirani skupaj, stanejo 2,23 evra. Cena prekmurske gibanice (550 g) je 5,12 evra. V L'Eclercu je cena petih svežih francoskih rogljičev 3,08 evra, šest kosov čokoladnega peciva iz listnatega testa stane 3,54 evra, štirje kosi rozinovega peciva pa 2,32. Štirje francoski rogljiči z marmelado stanejo 2,36 evra.