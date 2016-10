Primerjava cen: Okrasitev groba od 3 evrov navzgor

Okrasitev groba vas bo stala okoli tri evre. Za ta denar boste na tržnicah ali v trgovinah lahko kupili solidno parafinsko svečo v ovoju in krizanteme v lončku. Te lahko zamenjate za mačehe, ki vas bodo stale približno 50 centov za lonček.



Elektronska svečka po 4 evre



V Ljubljani so sveče na osrednji ljubljanski tržnici nekoliko cenejše kot lani – vsaj dobrih deset dni pred praznikom se je zdelo tako. Lani se je cena najdražjih parafinskih svečk v klasičnih plastičnih posodah rdeče, bele in drugih barv gibala okoli 5 evrov, letos pa za najdražjo in največjo odštejemo nekje do 4 evre.



Niti elektronske sveče ne presegajo cene 4 evre. Po zagotovilu prodajalcev sveč – Ljubljančani jih na tržnici kupujejo pri Svečki in Svečarstvu Lavš – bodo za to ceno neprekinjeno gorele najmanj štiri mesece.



Nekoliko dražje od plastičnih so sveče v elegantnih steklenih posodah. V velikih kot manjša buča takšna sveča stane 15 evrov, manjše pa je mogoče dobiti že za 4. Vložke, ki jih postavimo v stekleno ali plastično posodo, je mogoče kupiti po 80 centov pa tudi manj. Mačehe v lončkih na stojnici Vrtnarstva Kočar stanejo 50 centov za kos, krizanteme v lončku pa, odvisno od velikosti, od 2 evrov do 10.



Nagrobnih aranžmajev zdaj še ni veliko. Če bodo cene ostale v lanskih okvirih, lahko pričakujemo, da nas bo manjši aranžma iz svežega cvetja stal okoli tri, večji pa okoli 10 evrov, pri suhem cvetju pa se bodo cene gibale od 10 do 50 evrov.



Rezane krizanteme stanejo okoli 2 evra, s popustom, če jih vzamete cel šopek. Podobne so cene pajkov, nageljni pa so cenejši – en cvet stane okoli evra. Nagrobnih vencev na tržnici nismo našli. Če bi jih kupili v Plečnikovi cvetličarni poleg Žal, bi zanje odšteli med 100 in 200 evri.



Pajki po 1,60 evra



Na tržnici v Celju so sveče znatno cenejše kot v Ljubljani. Navadne parafinske sveče v plastični posodi stanejo od 79 centov do 3 evre, cena je odvisna od velikosti. Elektronske sveče, podatka o tem, kako dolgo gorijo, nismo prejeli, stanejo 2,60 evra.



Za rezane krizanteme prebivalci knežjega mesta na tržnici odštejejo 2 evra, za pajke 1,60. Mačehe v lončku stanejo 49 centov. Cene cvetličnih nagrobnih aranžmajev se gibljejo od 22 do 70 evrov, nagrobnih vencev pa od 100 do 200.



Za primerjavo: trgovine



Z nagrobnimi svečami in cvetjem so že založeni vsi večji trgovci. V Mercatorju so zdaj v akciji sveče – najcenejša, parafinska sveča Blaž, stane 83 centov, sveča Srce pa 7 centov več. Elektronska sveča Vestina, ki gori 40 dni, je s kuponom znižana za 30 odstotkov in stane 2,44 evra.



Nagrobni aranžma je mogoče kupiti po od 8,99 do 15,99 evra. V Sparovem novem katalogu (ponudba velja od 19. 10. do danes, če zaloge niso razprodane) je nagrobni aranžma evro cenejši, stane 7,99 evra. V akciji je tudi set šestih nagrobnih sveč, ki stanejo 4,99 evra.



V Lidlovi cvetličarni boste danes še dobili krizanteme v lončku po akcijski ceni 2,99 evra. V Hoferju lonček s krizantemo Gardenline stane 1,99 evra.