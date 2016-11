Primerjava cen: najmanjši venčki po pet evrov, razkošnejši po dvajset ali več

Lične male venčke, spletene iz smrečja in z dodanimi okraski ter seveda svečami lahko kupimo že za pet evrov, za večjo mizo si lahko omislimo večjega, temu primerno dražjega. izberemo lahko tudi takega za na vrata ali preprosto vejice zelenja, ki bodo poživile zimski dom.

Prihajajoča nedelja bo prva adventna v tem letu in čas je, da razmislimo o okrasitvi prazničnega doma. Adventni venček lahko obesimo na vhodna vrata ali ga postavimo na mizo v kuhinji ali dnevni sobi. Ta je okrašen s štirimi svečami, vsako adventno nedeljo prižgemo po eno, tako da o božiču gorijo vse štiri. Na tržnicah, pa tudi v trgovinah, je ponudba venčkov že velika, izbiramo lahko med svežimi, ti so najlepši, in seveda umetnimi, podobno, kot je pri novoletnih oziroma božičnih drevesih.



Iz svežega smrečja in suhih vej



Na ljubljanski tržnici ponujajo venčke, lahko rečemo za vse okuse in vse žepe. Izdelani so iz naravnih materialov, smrečja ali vej, okrašenih z zelenjem, storži, različnimi dekorativnimi dodatki in seveda štirimi svečami.



Med ponudniki na cvetličnem delu tržnice so cene precej podobne, za najmanjše venčke je treba odšteti 5 evrov, na eni od stojnic pa je med vsemi venčki na karton zapisana enotna cena 10 evrov. Seveda se tudi pri tem prodajalcu cene gibljejo med 5 in 30 evri za venček, odvisno predvsem od velikosti, pri čemer takoj povedo, da jih lahko nekoliko znižajo.



Pisano suho cvetje



Pred ljubljansko stolnico lahko srečamo prav posebni prodajalki cvetnih venčkov. Malce sramežljiva gospa ponuja cvetlične aranžmaje iz živopisnega suhega cvetja, od šopkov, srčkov in v tem času seveda venčkov, predvsem takih, ki jih obesimo na vrata. Cene venčkov, ki jih gospa izdeluje sama, se gibljejo med 5 in 20 evri.



Par korakov stran ima stojnico Tina Stojković, ki jo je življenje pripeljalo v Ljubljano iz Srbije, pravi, da bo tega že 50 let, poleg službe pa je vselej ustvarjala kot cvetličarka. Danes je gospa seveda v zasluženem pokoju, svoje venčke, šopke in drugo praznično okrasje pa v kratkočasje spretno izdeluje kar na stojnici. Tudi cene njenih venčkov so odvisne predvsem od velikosti in so podobne kot drugje na tržnici.



Nakup v trgovini ali na spletu



S prodajo adventnih venčkov so pohiteli tudi v trgovinah, Hofer denimo ponuja klasične iz smrečja za manj kot 7 evrov, domiselnega vinogradniškega, spletenega iz vej trte, pa za 14,99 evra. Venčke je mogoče naročiti tudi iz naslanjača, v spletni trgovini Rodanta jih ponujajo po ceni med 16,90 in 38,90 evroma.



K prazničnemu okrasju doma spada tudi božična zvezda s prečudovitimi rdečimi cvetovi, ki jo na tržnici v Ljubljani dobimo že za 2 evra.