Primerjava cen: Najdražji je motovilec, kar 12 evrov za kilogram

V dneh, ko se temperature skorajda ne dvignejo čez ledišče, so tržnice kljub mrazu dobro založene s svežo zelenjavo. Tokrat smo pobrskali med solatnicami, ki sveže popestrijo zimski jedilnik. Za skledo zelene solate je pozimi seveda treba odšteti bistveno več kot poleti, ko raste v vsakem vrtu, izbiramo pa lahko med glavnato solato, endivijo, različnimi vrstami radiča in seveda motovilcem.



Motovilec po 12 in cela vrsta radičev



Slednji je najdražji med naštetimi, cene na ljubljanski tržnici so enotne, 12 evrov za kilogram, čeprav ga ponujajo po četrtinkah po 3 evre. V Pomurju ga je mogoče dobiti že za 10 evrov za kilogram, najdražji pa se kosajo z ljubljanskimi cenami, torej 12 evrov. Daleč najcenejšega, kar smo jih našli, ponujajo na Kmetiji Jurečič v Podbočju na Krškem polju, za kilogram bo pri njih treba odšteti 7 evrov.



Med radičem najprej omenimo siljenega, ki ga na stojnici kmetije Grad v Ljubljani ponujajo po 10 evrov za kilogram, trebljenec je po 6 evrov za kilogram. Štrucar je na tržnicah okoli 2 evra, pri Jurečiču po evro za kilogram, na pomurskih tržnicah pa se cene različnih vrst radiča gibljejo med 1,80 evra in 4 evre za kilogram. Čas je tudi za krhko rumeno endivijo, ki jo v Pomurju prodajajo po 1,50 evra za kilogram, v Ljubljani pa je cena med 2,50 evra in 3 evri za kilogram.



Glavnata in živa solata



Izbiramo lahko tudi med glavnato solato, mehko, gentile … cene pa so med 3 in 3,50 v Ljubljani in med 2,60 in 3,50 evra v Pomurju. Tam ponujajo tudi tako imenovano živo solato, ki je zrasla v ekološkem substratu brez uporabe pesticidov, pridelujejo pa jo med drugim v vrtnarstvu Kurbus na Meleh in v Panorganici v Ljutomeru.



Zimsko solato, pa tudi druge jedi, popestrimo z mlado špinačo, za katero bo treba odšteti okoli 6 evrov za kilogram, ter rukolo, ki je v Ljubljani po 10 evrov za kilogram, v Pomurju pa je dražja, do 12 evrov za kilogram.



Motovilec s fižolom



Za krepak obrok k radiču, motovilcu in endiviji dodamo kuhan fižol v zrnju. Ne le da so te kombinacije okusne, stročnice so zdravo in hranljivo živilo, ki jih je priporočljivo čim večkrat uvesti na jedilnik. Fižol lahko res poceni kupimo v pločevinkah, vendar je ponudba suhega v zrnju tako velika in mamljiva, da je vsaj za spremembo vredno poskusiti in se lotiti kuhe kar doma. Tetovec, češnjevec, masleni, laški … v Ljubljani se cene za različne sorte gibljejo med 6 in 12 evri za kilogram, v Pomurju je pričakovano nekoliko cenejši, med 4 in 8 evri za kilogram.