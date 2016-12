Primerjava cen: lectova srca po 4 evre, kapa po 12

Tržnica je odličen kraj za nakupovanje raznih daril, še posebno če želimo podariti kaj pristno domačega in tako podpreti slovenske pridelovalce in ustvarjalce.



Osrednja ljubljanska tržnica



Osrednja tržnica v Ljubljani bo še ta teden praznično obarvana. Z malce brskanja boste v sicer tudi letos dokaj klasični ponudbi pletenin, sladkarij in medu našli marsikaj zanimivega in primernega.



Lectova srca po 4 evre



Stojnica z domačimi Pergerjevimi medenjaki, ki jo v prazničnem času tu redno srečujemo, ponuja lectova srca vseh velikosti. Cene se gibljejo od 4 evre (toliko stanejo najmanjši srčki) navzgor glede na velikost in okraske. Posebnost so energetska lectova srca zlate barve, pod katere se podpisuje umetnik Oskar Kogoj: najmanjša stanejo 20 evrov. Dobijo se tudi Pergerjevi odlični medenjaki v bio ali navadni različici. Vrečka bio medenjakov z medeno glazuro stane 5 evrov, evro več pa komplet tradicionalnih vinskih medenjakov, ki so se nekoč prodajali v gostilnah. Za poslastico naših prednikov, trdi ali mehki turški med, boste odšteli od 3 do 6 evrov.



Kapica z zebro za 17 evrov



Običajno ga srečamo v Kranjski Gori, trenutno pa se pletenine iz Nepala dobijo tudi na Pogačarjevem trgu. Pri Ramu Bahadurju Khatriju se dobijo različne igrive pletenine iz prave tople nepalske volne: pisane kape, katerih cene se gibljejo od 10 do 17 evrov, rokavice po 10 do 12 evrov. Pri vedno nasmejanem Nepalcu se dobijo tudi topli šali, torbe in nogavice. Vsi izdelki, ki jih ponuja na svoji stojnici, so narejeni v Nepalu, vsi so ročno delo, poleg tega so odkupljeni po načelu pravične trgovine.



Leseni krožniki po 5 evrov



Med stojnicami, naslonjenimi ob pokrito tržnico, srečamo v prazničnem času tudi simpatično družbo fantov in deklet, ki slišijo na ime M & R, leseni unikatni izdelki, na facebooku pa jih najdete pod imenom Poezija lesa. Pri njih dobite unikatne izdelke slovenskih izdelovalcev iz slovenskega lesa za vsak žep in vsak okus.



Med drugim se dobijo leseni krožniki po 5 evrov, lesene šatulje za 8 evrov, deske za rezanje, ki stanejo od 10 do 20 evrov, elegantni leseni pladnji po 25 evrov ter vrtljiva deska za narezek za 30 evrov. Posebnost v ponudbi je lična lesena salamoreznica, ki stane 80 evrov.



Prašički po 12 evrov



Med precej simpatična novoletna darila, če obdarovanec ni vegetarijanec, spadajo mesni šaršiki, ki jih ponuja stojnica kmetije Janež na Pogačarjevem trgu. En prašiček, ki je v bistvu suhomesni priboljšek, stane 12 evrov. Na Janžučevi stojnici se dobijo tudi njihove slovite salame iz divjačine (jelen, medved, divji prašič), ki stanejo od 14 do 15 evrov.



Posebne, v prazničen ovitek z Božičkom ali snežakom oblečene salame, se dobijo po 12 evrov. Pri Janežičevih vas bodo razveselili tudi s ponudbo domačih piškotov, cene se gibljejo okoli 8 evrov, ter žganih pijač – 250 ml brinovega žganja boste dobili za 12 evrov.



Tržnice v Prekmurju



Kot ljubljanska tudi tržnice v Pomurju ponujajo lep nabor izdelkov, primernih za darila. Tako lahko denimo kupite unikatne keramične okraske Tamare Zupe iz Radencev, ki se pojavlja na vseh tržnicah ter hotelih v Pomurju. Cene se gibljejo od 50 centov do 13 evrov.



Za darila so lahko tudi domače žganjice in likerji, ki stanejo od 8 do 15 evrov za liter. Darilni paketi z medom, medico, medenim žganjem in drugimi čebeljimi izdelki stanejo od 35 evrov dalje. Na voljo so tudi Steyerjeva vrhunska vina in penine – cene se gibljejo od 6,5 do 50 evrov za steklenico. Lončarski izdelki stanejo od 1,5 do 25 evrov.