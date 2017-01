Primerjava cen: krvavice od pet do šest evrov

Januar je raj za mesoljubce, saj se v hladilnikih tržničnih mesarij bohotijo sveže koline. In koliko stanejo?



Zaseka s papriko po 5 evrov



Na osrednji ljubljanski tržnici svežih kolin ne primanjkuje. Cena in kakovost sta različni, zato se pred nakupom splača nekoliko pobrskati naokrog. V mesariji pri Joškotu na pokriti tržnici je kilogram krvavic z mešanim polnilom na voljo po 6 evrov.



V bližnji trgovinici kmetije Babič stane pol evra več, prav tako v mesnici Štajermes pod Plečnikovimi arkadami. Vse tri mesarije ponujajo tudi pečenice, katerih cena se giblje od 6,50 evra (Štajermes) do 8 evrov za kilogram (kmetija Babič).



Za ocvirke boste na osrednji ljubljanski tržnici odšteli okoli 8 evrov, kilogram zaseke pa vas bo stal približno 6 evrov.



V trgovinici kmetije Janežič na pokriti tržnici ponujajo posebno delikateso, zaseka s papriko, po 5 evrov kos. Enako ceno ima pri njih paket navadne zaseke.



Na voljo so tudi ocvirki, izbirate lahko med drobnimi in debelimi, suhimi ali v masti. Drobni in debeli stanejo 9 evrov, enako 500-ml paket ocvirkov v masti. Slednje dobite tudi v manjšem pakiranju, po 250 ml, po ceni 5 evrov. Za svinjska jetrca boste odšteli nekaj več kot dva evra – v Mesnici pri Joškotu 2,40, v Štajermesu pa 2,20 evra.



Cena svinjskega vratu brez kosti se giblje med 4,96 in 6,30 evra. Kislo zelje in repo dobite na tržnici po enotni ceni 2 evra za kilogram.



Krvavice od 5 evrov do 5,40 evra



V Celju boste na tržnici našli tako krvavice z ješprenovo kot tudi ajdovo kašo. Kilogram prvih stane 5,40, kilogram drugih pa 5 evrov. Pečenice stanejo 5,50 evra. Ponujajo tudi ocvirke, cena kilograma znaša 6 evrov, če so v zaseki, pa pol evra več.



Samo zaseko na tržnici v knežjem mestu dobite po ceni 6,50 evra za kilogram. Svinjska jetrca so 10 centov dražja kot v Ljubljani, stanejo 2,50 evra. Kilogram svinjskega vratu stane 5,80 evra. Kislo zelje in repa staneta enako kot v prestolnici, 2 evra kilogram.

Ocvirki po 8 evrov

Na skrajnem severovzhodu države se krvavice reče samo enemu izdelku. V Prekmurju in Slovenskih goricah gre za koline ali kašnice, ki so lahko z različnim nadevom (ajda, ješprenj, proso...), če mu dodamo kri, so krvavice ali kar krvave koline.



V Prlekiji enakim izdelkom rečejo čurki, prav tako z različnim nadevom. Prav ob prazniku sv. Antona (17. januarja) so konec tedna na Kogu imeli ocenjevanje okoli 35 različnih čurkov. Krvavice z ješprenovo ali ajdovo kašo na tržnicah v Pomurju ponujajo za od 5 do 6 evrov za kilogram, pečenice pa stanejo od 4,50 evra do 5 evrov.



Za kilogram ocvirkov je treba odšteti od 8 do 11 evrov, če so ti v zaseki, pa od 5 do 6.



Zaseka stane od 3,50 evra do 4 evre. Dobi se tudi zaseka s prekajenim mesom, in sicer po 4,50 evra kilogram.



Svinjska jetrca stanejo 2 evra, svinjski vrat pa od 4,20 do 5,50 evra. Kisla repa in zelje sta cenejša kot v Ljubljani in Celju – kilogram prve stane od 1,10 do 1,80 evra, kilogram drugega pa se dobi za od 80 centov do 1,10 evra.