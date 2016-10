Primerjava cen: jabolka evro do dva

Idared po 1,4



Na osrednji tržnici v Ljubljani boste za jabolka odšteli od 1,4 do 2 evra. Pri Štajerskih jabolkih najdete vrste topaz, elstar, carjevič in kosmač, ki so nekoliko dražje, stanejo dva evra za kilogram. Toliko računajo tudi na sosednji stojnici kmetije Krošelj, ki ponuja sorte elstar, rdeči elstar in opal. Na stojnici s kmetije Gozdnik iz Lenarta ponujajo zlati delišes po 1,4, idared po 1,4, jonagold po 1,5 in gala po 2 evra. Na tržnici je možno kupiti tudi jabolčni sok, cene se gibljejo od 1 do 2,5 evra za liter. Jabolčni zavitek na stojnici Dvorske pekarne stane 1,6 evra za kos, pirina pita z jabolki 1,9 evra za kos.



Od 50 centov do 1,5 evra



Na mariborski tržnici se cene jabolk gibljejo od 0,5 do 1,4 evra. Ponujajo tudi jabolčni sok, liter ga stane 1,3 evra. Za kos domačega jabolčnega zavitka je treba odšteti od 1,5 do 1,8 evra. V Celju jabolka prodajajo po ceni 1,5 evra za kilogram. Liter jabolčnega soka stane 2 evra. Jabolčni zavitek ponujajo po ceni evro za kos (150 g). Prav toliko stane kos jabolčne pite.



Pite po 70 centov



V Pomurju je ponudba jabolk zelo dobra, saj vremenske razmere niso negativno vplivale na pridelek. Temu primerno so cene nekoliko nižje, saj tudi najboljše novejše sorte jabolk na tržnicah stanejo med 0,8 evra in evrom za kilogram, približno 20 odstotkov nižjo ceno pa imajo večje količine (zaboji). Še nekoliko nižje so cene na domu sadjarjev, in sicer odvisno od kakovosti, med 0,4 in 0,6 evra za kilogram. Dokaj visoko ceno (okoli 1,5 evra za kilogram) imajo stare sorte jabolk, ki jih je žal vedno manj, večinoma pa jih sploh ne škropijo.



Dobra je tudi ponudba jabolčnih sokov, čistih ali mešanih z drugim sadjem, katerih cena ni pretirana, saj za 100-odstotni domači sok lahko odšteješ le evro, za mešanega s kakšnim drugim sadjem pa okoli 1,5 evra. Jabolčni zavitek in jabolčne pite ponujajo po okoli evra za kos, med 0,7 in 1,5 evra.