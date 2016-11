Primerjava cen: goveja juha za pet evrov

Na osrednji tržnici v Ljubljani smo meso za juho tokrat iskali v Mesariji pod gradom in pri Štajermesu. Prva ponuja kosti po 1,50, bočnik po 7,40 in bočnik s kostmi po 6,49 evra. V drugi boste za kilogram kosti plačali 1,60, za bočnik (tretje kategorije) pa 8,88 evra. Rebra stanejo 4,08, pleče 9,45, križni del pa 9,98 evra.



Po zelenjavo smo se odpravili k stojnicam z domačo zelenjavo ob robu zelenjavne tržnice. Kmetija Zajček ponuja korenje po 2, peteršilj po 3, kolerabo po 2, zeleno po 3, por po 3 evre in paradižnik po 2 evra.



Na stojnici kmetije Dovč boste za korenje odšteli 2, za kolerabo 2, zeleno 2,50, peteršilj 0,30 in za čebulo 2 evra. Kmetija Kristan ponuja korenje po 1,50, peteršilj po 3, zeleno po 3, kolerabo po 2, por po 3, čebulo po 2 in paradižnik po 2,50 evra.



Vse tri kmetije vam po želji pripravijo jušni paket, katerega cena se giblje med 1,50 in 2 evroma. Valjane jušne rezance (500 g) dobite v trgovini Pekarne Pečjak: na spletni strani navedena akcijska cena znaša 1,49, osnovna cena pa je 1,80 evra. Enako polno ceno ima ribana kaša (500 g), ki je v skladu s podatki na spletu znižana na 1,29 evra.



Zelena po 4,30 evra



Na tržnici v Mariboru je cena mesa nekoliko nižja kot v Ljubljani Za goveje kosti boste tam odšteli 1,40, za bočnik 6,90, za rebra pa 4,70 evra. Kilogram korenja stane, enako kot v prestolnici, 2 evra, kilogram peteršilja pa 6,50 evra. Cena zelene je 4,30, pora 4, čebule 2 in paradižnika 2 evra. Domači rezanci za juho stanejo 2 evra za 0,4 kg, za 0,2 kg pa je treba odšteti 1,80 evra. Ribana kaša, 0,4 kg, stane 1,89 evra.



Rebra po 4,90 evra



Na celjski tržnici boste za kilogram govejih kosti odšteli 1,50 evra. Kilogram govejega bočnika stane 7,90, kilogram reber pa 4,90 evra. Korenje je pol evra cenejše kot v Ljubljani in Mariboru, kilogram ga stane 1,50 evra. Cena peteršilja je 6, zelene 3, pora 3, čebule 2 in paradižnika 3 evre za kilogram. Paket domačih rezancev (210 g) stane 1,80 evra, enaka je cena enako velikega paketa ribane kaše.



Bočnik po 5,20 evra



V Pomurju so goveje kosti na voljo po 1,20 evra. Goveji bočnik s kostjo stane 5,20, brez kosti pa 7,20 evra. Goveja rebra stanejo od 4,50 do 4,90 evra. Cena korenja se giblje med evrom in evrom in pol, peteršilja pa med 2,20 in 3 evri.



Listi zelene stanejo 2 evra, gomolj pa 3. Za kilogram pora je treba odšteti 1,60 evrov, za čebulo od 0,40 do 1 evra.



Paradižnik stane od 2,20 do 2,80 evra. Vse zakuhe, od rezancev do kaš, krpic, vlivancev, cmokov, jetrnih cmočkov, pri Ovsenjaku na tržnici v Murski Soboti in Kaučiču na tržnici v Gornji Radgoni stanejo od 3 do 4 evre za kilogram.