Primerjava cen: dva evra za sveže kislo zelje ali repo

Kislo zelje in repa sta nadvse cenjena hrana hladnejših dni. Lahko ju uživamo surova ali pripravljena v številnih priljubljenih jedeh, iz enega ali drugega pripravimo joto, dušeno zelje ponudimo k mesu in žgancem ali krompirju, Prekmurci pa so mojstri v pripravi bujte repe. Medtem ko v Ljubljani prodaja sveže kisane repe in zelja že cveti, je ponudba na Štajerskem, zlasti pa v Pomurju, še bolj skromna. Tako Pomurci na tržnicah ponujajo še celo lansko repo in zelje, nekateri pa imajo na stojnicah tudi že letošnje.



V Ljubljani 2 evra na počez



Na osrednji ljubljanski tržnici kaže, kot da so prodajalci dogovorjeni za cene, saj med njimi ni prav nobenih odstopanj. Tako vsi ponujajo ribano kislo zelje po 2 evra za kilogram, prav toliko je treba odšteti za kislo repo. V ponudbi smo našli tudi kisane zeljne glave, iz katerih v zimskih dneh pripravimo tradicionalne sarme, kilogram prav tako stane 2 evra. Ljubljanske cene veljajo tudi v Celju, kjer sta tako repa kot zelje po 2 evra za kilogram, kisanih glav pa za zdaj nismo zasledili.



Na pomurskih tržnicah se velja v cene malce bolj poglobiti, zlasti če kupujemo večje količine. Razpon cen za ribano kislo zelje je namreč med 1,30 in 1,90 evra za kilogram, nekoliko višje so cene kisanih glav, med 1,50 in 1,90 evra za kilogram. Še dražja je kisla repa, za katero bo treba odšteti od 1,80 do 2,50 evra za kilogram, kar je, zanimivo, precej dražje kot v Ljubljani.





Zeljna tekočina za zdravje in dobro počutje



Podjetni zeljarji ponujajo tudi zeljnico, to je tista sveža in nadvse zdrava tekočina, ki nastaja v procesu kisanja zelja, kupimo pa jo lahko v pollitrskih plastenkah. Pri tem izdelku je logika cen obrnjena na glavo, zeljnica je namreč občutno najcenejša v Ljubljani, kjer vam zaračunajo pol evra za plastenko, torej evro za liter. V Pomurju vam za liter zaračunajo 1,80 evra, v Celju pa kar 2, kar je precej več kot v pregovorno najdražji Ljubljani.



Za primerjavo smo vzeli pod drobnogled cene v trgovinah, v Sparu v Ljubljani je kislo zelje po ugodni ceni 1,39 evra za kilogram, podobno nižje cene je opaziti tudi v pomurskih trgovinah. Na naše presenečenje pa v Sparu za plastenko zeljnice zaračunajo 1,29 evra, to pomeni kar 2,58 evra za liter, kar je v primerjavi s tržnicami zelo visoka, skoraj trikratna cena.