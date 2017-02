Primerjava cen: Domača jabolka, iz toplih krajev pa ananas, marelice in datlji

Poleg domačih jabolk in hrušk cela paleta eksotičnih suhih sadežev, od manga in papaje do ingverja in aloje vere. Na tržnicah večinoma prodajajo nepakirano suho sadje, kupimo pa lahko tudi različne mešanice.

Suho sadje je pravšnje za zimo, čeprav je na voljo vse leto. Svežega lanskega je vse manj, novega še ni, južno pa precej drago. Pest suhega sadja je prava energetska bomba, ki si jo lahko privoščimo kot prigrizek ali samostojno malico. Seveda pa ne gre pretiravati, saj je polno sladkorja.



Ponudba suhega sadja na tržnicah je zelo dobra, poleg domačih jabolk in hrušk še skoraj nepregledna množica sadežev iz toplih krajev, na primer marelice iz Tunizije, Turčije ali Grčije, ananas iz Tajvana, fige iz Turčije, slive iz Srbije in Bosne. Jabolka in hruške so praviloma domači, čeprav tudi to ni nujno.



Hruške in fige cenejše kot lani



Suha jabolka so z naskokom najcenejša v Pomurju, tam jih dobimo za 6 ali 8 evrov, v Celju so po 10 evrov, v Ljubljani pa je za kilogram treba odšteti kar 11 evrov do 12,80 evra, pri čemer so olupljeni krhlji dražji od neolupljenih.



Podobno razmerje je pri hruškah, ki so v Celju in Pomurju po 10 evrov za kilogram, Ljubljančani pa morajo zanje plačati 13 evrov ne glede na to, ali so sušene cele ali v krhljih.



Čeprav smo prepričani, da se pri nas vse draži, smo opazili, da so se suhe hruške v primerjavi z lanskim letom v istem času pocenile, takrat so namreč v Pomurju stale med 12 in 15 evri za kilogram, v prestolnici pa med 13 in 17.



Podobno velja za fige, ki so po 6 do 10 evrov za kilogram, lani so bile najcenejše v Ljubljani, po 5 evrov, v Pomurju pa celo vrtoglavih 18 evrov za kilogram.



Cene suhih sliv, večinoma so iz Bosne ali Srbije, so po vseh tržnicah precej podobne, v Pomurju od 5,50 evra do 7 za kilogram, v Celju 5,99 evra in v Ljubljani od 6 do 7 evrov za kilogram. Zato pa so suhe fige v prestolnici najdražje, 10 evrov za kilogram, v Pomurju med 7 in 8 evri in Celju 5,99 evra za kilogram.



Za najcenejše in najbolj dostopne na splošno veljajo rozine, najcenejše smo našli v Ljubljani, 5 evrov za kilogram, v Pomurju so med 6 in 7 evri, v Celju pa kar 9,99 evra za kilogram.



Čeprav marelice uspevajo tudi pri nas, so suhe praviloma uvožene, za kilogram pa je treba odšteti v povprečju med 10 in 12 evri, nekoliko manj, 7,99 evra, so v Celju. Tudi ananas je najcenejši v knežjem mestu, 8 evrov za kilogram, v Ljubljani je po 12 evrov, Pomurci pa morajo zanj odšteti tudi 15 evrov za kilogram.



Jagode po 30 evrov



V množici posebnih vrst smo našli ananas, ki stane med 8 in 15 evri za kilogram, datlji so med 12 in 15 evri, melone po 21 evrov, papaja po 12 in mango po 20 evrov za kilogram.



Med dražje spadajo tudi brusnice, od 20 do 23 evrov za kilogram, kivi je po 20, kaki pa po 25 evrov za kilogram. Suhe lističe aloje vere ponujajo po 20 evrov, ingver pa po 14,60 evra za kilogram, najdražje, kar smo našli, pa so suhe jagode, po 30 evrov za kilogram, prodajajo pa jih na ljubljanski tržnici.



Nekateri trgovci ponujajo že pripravljene mešanice različnega suhega sadja, tu pa velja biti previden pri ceni. V Pomurju se cene gibljejo med 12 in 15 evri za kilogram, če kupujete pakirano, pa je cena lahko precej višja. Tako smo v Ljubljani našli suho sadje, pakirano v lične vrečke po 250 gramov, za 6 evrov, kar pomeni 24 evrov za kilogram.