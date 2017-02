Primerjava cen: avokado na tržnici 10 evrov, v trgovini pa 2,29

Na tržnicah so cene za kilogram, v trgovskih centrih za kos, na prvi pogled je tam ceneje, a naj nas ne zavede. Južno sadje je polno vitaminov, zato si ga pozimi, ko domačega primanjkuje, radi privoščimo. Pa še okusno je.

Južno sadje pri naših trgovcih in prodajalcih na tržnicah še zdaleč niso le banane, pomaranče in ananas. Priznam, da marsičesa, kar prodajajo, še v življenju nisem poskusila, ponudba je res bogata. Stalnica so kajpak banane, ki jih v Ljubljani lahko kupimo po ceni med evrom in dvema, v Pomurju pa med 0,75 in 1,20 evra za kilogram. Niti pomaranč in mandarin ne manjka, slednje so nekoliko dražje.



Na glavni ljubljanski tržnici so po 1,99 pomaranče in po 2,99 mandarine. Kupimo lahko tudi že letošnje grozdje, pripeljano iz Južne Afrike ali Španije. Najcenejše v Ljubljani je okoli 4 evre, prav toliko je na celjski tržnici, najdražje pa je 5 evrov za kilogram. Na ljubljanski tržnici smo našli belo grozdje s podolgovatimi jagodami, ki mu zaradi oblike pravijo kozji zizek, izvedeli smo, da je brez pešk.



Kivi z domače brajde



Priljubljeni kivi raste tudi pri nas, pa ne le v Primorju, uspešno ga vzgajajo tudi Pomurci. Na tamkajšnji tržnici ga prodajajo po 1,50 do 2 evra za kilogram, v Ljubljani pa je 2,50 do 3 evre za kilogram. Najdražji je v Celju, 3 evre za kilogram.



Med priljubljene južne sadeže spada mango, ki mu pravijo tudi kralj sadja, saj ga poleg odličnega okusa odlikuje pravo bogastvo zdravilnih snovi, ki se skrivajo v njem. Tudi cene so precej kraljevske, pod 10 evrov za kilogram ga nismo našli, toliko je v Celju, v Ljubljani pa še več, od 10 do 15 evrov. V Pomurju ga prodajajo po kosih, med evrom in dvema, podobno kot v trgovskih centrih, v enem od ljubljanskih je po 1,79 evra za kos. Če ni povsem dozorel, ga nekaj časa še pustimo stati, lahko zavitega v papir.



Granatno jabolko po 1,29 evra



Ljubitelji svežega ananasa tega lahko kupijo na tržnici, v Pomurju je kilogram po 2,40 evra, v Ljubljani dobre 3 evre, v trgovini pa je en kos 1,99 evra.



Prav poseben sadež je granatno jabolko, ki pozimi ščiti pred prehladom in blaži kašelj, v mnogo kulturah velja za simbol plodnosti. Pri izbiri sadeža bodimo pozorni na lupino, ki mora biti gladka, brez razjed in temno rdeče barve.



Granatnega jabolka ni treba hraniti v hladilniku, le soncu ga ne izpostavljajmo. Eno v trgovini stane 1,29 evra, kilogram na ljubljanski tržnici je 2,99 evra, v Pomurju pa je po 3 evre za kilogram. Največjo razliko v cenah smo opazili pri avokadu, ki je priljubljen tudi v vegetarijanski kuhinji za pripravljanje okusnih namazov. Na tržnicah ga prodajajo po 10 evrov za kilogram, v trgovini pa po 2,29 evra za kilogram.