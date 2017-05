Pri Viktorju Novaku iz Dobrniča suhe klobase po 15 evrov, krače 5,80 evra

Grosuplje ima dve tržnici – eno zasebno, ob železniški postaji, in drugo občinsko, v centru mesta. Mestni prebivalci radi obiskujejo eno ali drugo, za to, na katero se bodo odpravili, pa se večinoma odločajo glede na oddaljenost od njihovega doma. Mi smo se tokrat odločili obiskati prvo.



Pravljičnih sedem let



Tržnica ob železniški postaji, katere pobudnik in organizator je Simon Bučar, uspešno deluje že pravljičnih sedem let. Na stojnicah, razvrščenih vzporedno z železnico zadaj, najde kupec domače sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, jajca in mesnine pa tudi sadike, lesene izdelke in bale sena. Zaživi ob sobotah med 7.30 in 12.30. Poleg pestre ponudbe kupci hvalijo njeno priročnost – vedno dostopno brezplačno parkirišče omogoča hiter in učinkovit nakup. Ob našem obisku smo naleteli na sedem stojnic večinoma s stalnimi prodajalci, ki jih tukaj srečujemo vsak konec tedna. »Smo tržnica, ki stremi k zdravi, sveži in lokalni ponudbi živil za naše kupce,« pravi prvi mož grosupeljske tržnice ob železnici, da je res tako, smo se lahko prepričali na lastne oči.



Domača jajca in velikonočna šunka



Na stojnici Vladimirja Kodriča iz Krmelja Grosupeljčani lahko nakupijo sveža jajca najboljše A-kakovosti po 13 centov. Sladkosnedi se tu lahko pocrkljajo s paketom domačih piškotov, gospodinje pa si naredijo zalogo domačih testenin. Tako kot domžalski lahko tudi grosupeljski mesoljubci razvajajo brbončice z domačimi mesninami Soud Dušana Globočnika iz Radomelj, ki še posebno slovi po konjskih specialitetah. Grosupeljčani imajo, podobno kot Domžalčani, še posebno radi njihove polsuhe in suhe konjske klobase pa tudi hrenovke, krvavice in pečenice. Trenutni hit je, kajpak, velikonočna šunka, katere kilogram stane 9 evrov. Tržnica Grosuplje ima še enega, tudi priljubljenega prodajalca mesnin. Pri Viktorju Novaku iz Dobrniča med drugim najdete suhe klobase po 15 evrov, krače po 5,80 evra in dimljena rebra po 10 evrov.



Mlečni izdelki z dušo



Že star rimski pregovor pravi nomen est omen, ime ima pomen, in blago zveneči priimek Andreja Duše iz Luč pri Grosuplju se odlično prilega mlečnim izdelkom, ki jih pripravljajo v njegovi mlekarni. Stojnica Kmetije Duša se šibi pod lončki in posodicami z nežno mlečno, belo, rožnato ali kremno obarvano, z ljubeznijo pripravljeno vsebino. Tu so skute, navadne in sadne, smetana, jogurti, tudi z okusom višnje ali hruške, maskarpone, surovo maslo, pa tudi – ledena kava. Na svoj račun pridejo ljubitelji sira, ki imajo na izbiro navadnega ali požlahtnjenega z zelišči. Če vam ni mar za sladke in slane mlečne užitke, tu dobite tudi čisto navaden liter domačega mleka, ki vas bo stal evro, podobno kot na tržnici v Ljubljani.



Sadje in zelenjava



Da je na grosupeljski tržnici dobro domače sadje in zelenjava, skrbita Sadjarska in vinogradniška kmetija Glas iz Posavja, saj Gregor Glas ponuja jabolka, v topli sezoni sladke jagode in maline, pa tudi suho sadje in sok, priljubljeni lokalni pridelovalec integrirane zelenjave Kmetija Hren (tu najdete tudi domačo marmelado in odlične vložene izdelke!) ter Marija Dimc iz Podgorice pri Ljubljani. Na stojnici slednje njena mlada nečakinja Katarina, študentka agronomije, ponuja tako zimsko zelenjavo, kot sta korenje in krompir, kot tudi svežo zraslo solato, redkvice in špinačo, ob našem obisku pa prvič v sezoni tudi mlado čebulo. Novost v ponudbi Dimčevih so beluši, ki gredo za med – čeprav smo tržnico obiskali precej zgodaj, je Katarina še pred našim prihodom prodala že vse.



Za konec še leseni izdelki



Pika na i in začimba grosupeljske tržnice je ponudba lesenih izdelkov mojstra lesarja Andreja Puclja. Čeprav ima poškodovano roko, marljivo izdeluje vse mogoče lesene predmete, od ptičjih hišic, prevlečenih z lubjem, da se lepo zlijejo z naravo, pasti za voluharje in miši, lesenih glavnikov, ki naredijo lase še posebno svilnate, do kuhalnic, s katerimi vam kuhanje žgancev ne more spodleteti. Čeprav šteje že 70 let, zna biti mojster lesar še vedno navihan: med njegovimi lesenimi izdelki se tako skrivajo tudi šaljive igračke, kot je kocka s položaji iz kamasutre, ki jih kupci radi kupujejo kot darila za fantovščine in dekliščine.