Prestižni Karavan za na smučanje

Snega ni bilo ravno v izobilju, ampak alpske ceste so speljane tako visoko, da smo z all-terrainom lahko zapeljali tudi po zasneženih serpentinah, na katerih je njegov štirikolesni pogon seveda dajal občutek, ki so ga Mercedesovi ljudje hoteli predstaviti. Da je to razkošni karavan, v katerem vam ni treba razmišljati o vremenskih nevšečnostih in ki lahko odpelje tudi kam stran z očiščenega asfalta. Štirikolesnega E-ja dobite tudi v osnovni izvedbi, all-terrain pa je malce bolj dvignjen od tal in rahlo bolj robustno odet, čeravno slednje deluje bolj za videz, kot pa da bi hoteli z njim odbijati ostre kamne. Avto je vse prelep za kaj takega.



Serijsko zračno vzmetenje

No, resnici na ljubo nam je na koreninastem strmem gozdnem kolovozu pokazal, da res kar nekaj zmore, vse to smo si lahko, ko smo izbrali terenski program, ogledali tudi na zaslonu – kakšna je strmina, kako deluje pogon in podobno. Terenski program pomeni, da je avtomobil najbolj oddaljen od tal (15,6 cm), to mu omogoča serijsko zračno vzmetenje. Slednje je tudi sicer ena od stvari, ki dajo avtomobilu nekaj več, tudi na povsem običajni podlagi, ko se zniža, se pelje lepo in nadvse udobno, za to pri avtomobilu, kot je mercedes, tudi gre. Na asfaltu bi takšen primerek z zvezdo na nosu sicer raje vozil s katerim še elegantnejšim bencincem, ampak za zdaj je možnost le ena, in sicer nosi oznako 220 CDI, kar pomeni, da all-terraina poganja štirivaljni dizel nove generacije, ki zmore največjo moč 143 kW (194 KM) in navor 400 Nm, ta nastopi že pri 1600 vrtljajih na minuto. Pozneje dobi avtomobil še večjega šestvaljnega dizla, o čem drugem za zdaj menda ne razmišljajo. Tudi devetstopenjska avtomatika je v tem primeru standard in lahko le rečemo, da je zelo fino voziti tak avto.



Velik prtljažnik



Drugače pa ima all-terrain seveda gene v osnovnem karavanskem E-ju, meri zajetnih 494 cm, zaradi pojave pa mu ni treba biti več nerodno, nasprotno. Tudi v kabini je to posebno spredaj izdelek, ki združuje največ, kar so prestižnega in tehničnega doslej zmogli v Stuttgartu. Vključno z dvojnim na vse možne načine nastavljivim zaslonom z enotnim steklom, razkošnimi sedeži spredaj in korektno prostornostjo zadaj. Tam so sicer naslonjala glede na osnovnega karavana postavili malo bolj strmo, da prtljažnik sprejme še nekaj več litrov (osnovna prostornina znaša 670 l), če hočete naložiti večje smučarske potovalke.



Smučanje ni poceni šport, tudi mercedesi niso. Tale all-terrain sicer še nima objavljene cene, ampak ne bo kar tako, in zagotovo jih bo pri nas videti manj kot na Tirolskem.