Preprosti nasveti za skladni dom

Noben prostor v domu ni idealen sam po sebi, je pa mogoče s pravimi materiali, barvami in postavitvijo pohištva vanj priklicati mir in harmonijo. V modernih domovih največjo težavo predstavljajo umetni materiali. Po zapovedih feng šuja prav ti (zlasti plastika) ovirajo zbranost, nepravilni tlorisi pa v domu ustvarjajo neravnotežje energij, kar odseva na počutju.

Tudi velike steklene zunanje stene po feng šuju niso dobrodošle, saj zmanjšujejo občutek intimnosti, ovirajo stik s samim seboj in napeljujejo na misel: Sem tisto, kar o meni menijo drugi.

Vedno pa obstaja rešitev, ki lahko izboljša energijo v vsakem življenjskem prostoru. Tu je nekaj povsem preprostih in dosegljivih vsem.

Več zelenja

Ena od ključnih postavk feng šuja je več zelene barve v domu, zato so dobrodošle sobne rastline, vendar tudi z njimi ne gre pretiravati. Priporočljive so lončnice z velikimi zaobljenimi in ne koničastimi listi.

Zračna dnevna soba

Dnevna soba naj ne bo prenatrpana s pohištvom in z okrasnimi predmeti. Za zidove in pohištvo so priporočljivi svetlejši toni. Mesto za sedenje in počitek naj bo v obliki kroga ali podkve, da sedišča ne bi bila usmerjena zgolj v eno točko, denimo v televizijo. Priporočljiva je velika količina svetlobe.

V kuhinji ne pretiravajte

V kuhinji se izogibajte agresivnih in močnih barv. Izbirajte materiale, ki so preprosti za vzdrževanje, saj čista kuhinja pozitivno vpliva na počutje vseh prebivalcev doma.

Steklena miza ni priporočljiva

Za jedilnico izberite leseno pohištvo in udobne stole, steklenim površinam se izogibajte za vsako ceno. Tudi steklena miza ni priporočljiva.

Spalnica naj bo mirna

V spalnico sodijo zgolj predmeti, ki so namenjeni počitku in spanju. Pod posteljo ne shranjujte ničesar, spalnica naj bo svetla, zračna, kar najmanj hrupna ter za dober počitek vedno urejena in čista.