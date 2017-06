Preprost način, ki bo preprečil, da bi v vaš dom zašle muhe

Hišne muhe, ki poleti pogosto obiščejo naše domove, so nadležne. Moteče je njihovo brenčanje, ker se sprehajajo po vseh mogočih površinah, pa prenašajo tudi nemalo bolezni, s katerimi okužijo hrano.

Vrečka, voda in vrvica

Zato je najbolje preprečiti, da bi zašle v dom. To je mogoče z raznimi zaščitami pred mrčesom, ki jih namestite na okna ali vrata ali s še enostavnejšim, vendar prav tako učinkovitimi načinom. Vse, kar potrebujete, da jih odvrnete od obiska, so prozorna plastična vrečka, voda in vrvica.

Vrečko do polovice napolnite z vodo in jo trdo zavežite ter obesite pred okna ali vrata. Četudi na njih nimate zaščitne mrežice, bodo muhe ostale zunaj.

Zakaj pomaga?

Zaradi strukture mušjih oči z vodo napolnjena vrečka muhe spominja na pajkovo mrežo, ki se ji seveda izogibajo za vsako ceno. Nekateri sicer trdijo, da zaradi vrečke z vodo muhe izgubijo orientacijo oziroma da jih spominja na nekaj nevarnega, čemur se ne želijo približati.

Naj bo razlog za to, da vas muhe ne nadlegujejo, kakršen koli, glavno je, da zvijača deluje, za še boljši učinek pa lahko v vrečko dodate nekaj bakrenih kovancev.