Predmeti z omejenim rokom trajanja

Ne samo hrana in kozmetika, tudi številni predmeti, ki jih uporabljate doma, imajo omejen rok uporabnosti. Oglejte si, kako dolgo lahko nekatere od njih uporabljate in zakaj jih je po določenem času bolje nadomestiti z novimi.

Vzglavniki: Največ tri leta. Sčasoma se v njih nakopičijo pršice in druga umazanija, ob tem pa izgubijo obliko in so lahko krivi za slabši spanec ter bolečine v vratu.

Copati: Pol leta. V njih je namreč idealno okolje za širjenje glivičnih okužb, zato jih tudi sicer perite kar najpogosteje.

Spužva za kopanje: Dva tedna. Na njej se razmnožujejo glivice in plesen, ki se ob uporabi prenesejo na kožo.

Brisače: Od enega do treh let. Na mokrih se kopičijo bakterije, ki jih niti redno pranje ne odstrani več, zato jih je treba zamenjati z novimi.

Ščetka za zobe: Vsake tri mesece potrebujete novo. Seveda prej, če so njena vlakna vidno poškodovana.

Vodikov peroksid: Dva meseca, v tolikšnem času odprt izgubi svojo učinkovitost. Zaprt lahko počaka leto dni.

Ščetka za lase: Vsaj enkrat na teden jo očistite in enkrat na leto zamenjajte z novo. Če je iz naravnih vlaken, je to priporočljivo že po sedmih do 10 mesecih.

Parfum ali toaletna voda: Od enega do štirih let. Vsebujejo eterična olja. Ta iz stekleničke, ki ste jo odprli, pri parfumih izhlapijo po letu dni. V zaprti se ohranijo tri leta. Toaletne vode so uporabne nekoliko dlje: zaprte vonj ohranijo štiri leta in odprte dve.

Otroška duda: Od dva do pet tednov. Dude iz lateksa popokajo in v razpokah se namnožijo bakterije.

Modrček: Eno do dve leti. Če izgubi elastičnost ali postane prevelik oziroma premajhen, prej.

Tekaški čevlji: Potem ko v njih pretečete približno 400 do 500 kilometrov, si omislite nove. Stari namreč tedaj nogi ne nudijo več prave opore.

Gasilni aparat: Četudi ga niste nikoli uporabljali, ga zamenjajte vsakih 15 let.

Podaljšek: Eno do dve leti. Ima določen rok uporabe, in če se ga zanemari, lahko morebitne poškodbe na njem privedejo do neljubih posledic.

Razkužilo za roke: V treh mesecih izgubi svojo učinkovitost.

Repelenti: Po dveh letih pred insekti ne varujejo več.