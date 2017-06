Predelano mleko je mrtvo mleko

Nizozemec Bas de Groot je že od mladih nog ljubitelj mleka. Vsak dan ga popije med tremi in štirimi litri, z njim pa je postal malone obseden, ko je prvič poskusil surovo mleko. Močna pijača z zapletenimi plastovitimi okusi je obnorela njegove čute in prebudila radovednost. Zanimalo ga je, kakšen okus imajo različne vrste, in tako je počasi postal prvi sommelier za mleko na svetu. Danes potuje po svetu, okuša surovo mleko in poučuje ljudi, kako lahko vplivajo na njegovo kakovost in okus.



Edini na svetu

Čeprav se Bas brez zadržkov predstavlja kot edini sommelier za mleko na svetu, priznava, da ni sposoben zgolj po okusu ločiti različnih vrst tega napitka. Lahko pa prepozna določene lastnosti, na primer, s čim in kje se je prehranjevala krava. »Res je, nor sem na mleko, pravi odvisnež. Za zajtrk, kosilo in večerjo. Tudi če ponoči ležim in gledam televizijo, ga nujno pijem zraven. A to je le surovo, biodinamično mleko.« Pojasnil je, da je vsaka krava nekaj posebnega.



Učenje z okušanjem

Redno organizira druženja, na katerih okušajo mleko. Tako predstavi razlike med mlekom iz supermarketa, surovim in biodinamičnim. Po okušanju nato vsak vzorec komentirajo in ugotavljajo, od kod mu okus. Tako udeleženci spoznajo razliko med mlekom krav, ki jedo travo (ima več maščob in beljakovin), in mlekom krav, ki uživajo koruzo. »Okus mleka krav, ki se pasejo na travniku, je popolnoma drugačen, ima več sadnega okusa. Tiste, ki zobajo koruzo, imajo mleko bolj grenko, bolj polno. To navadno kupujemo v supermarketih.«



Mrtvo mleko

Bas sovraži mleko iz supermarketov, ker je homogenizirano in popolnoma brez okusa. Maščobe so zmanjšane in enakomerno porazdeljene po pijači, kar osiromaši okus. »Mleko, ki ga kupimo v trgovini, ni pravo, temveč neki drug izdelek. V mlekarnah ga razstavijo, določene dele prodajo farmaciji, nato pa sestavijo osiromašeno novo mleko.« Pravi, da danes pasterizacija ni več potrebna, ker ni več pravih tveganj za okužbe. Po njegovem je surovo mleko povsem varno, če nismo noseči in skrbimo za higieno. »Včasih so lahko ljudje zaradi mleka staknili tuberkulozo, a tega tveganja ni več. Poznamo načine, kako odkriti druge nevarne bakterije. Pasterizacija in homogenizacija imata negativen učinek na okus mleka. Po tem procesu postane zelo brezokusen izdelek. Surovo mleko je nekaj povsem nasprotnega, ima bogat okus, ki ga večina ljudi še nikoli ni doživela.« Bas de Groot upa, da mu bo s predavanji uspelo ljudi prepričati, da pogosteje sežejo po nedotaknjenem mleku.