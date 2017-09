Prebarvajmo tikovino

Tikovec je tropsko listnato drevo in daje morda najprestižnejši in najbolj cenjeni les na svetu, iz katerega izdelujejo prepoznavno oblikovano vrtno pohištvo, stole in mize, ki jih pred nalivom ni treba zložiti in skriti pod streho. Tikovina je edinstveni les, ki zdrži grobe spremembe klime in letne čase, niti morska voda in sončna pripeka mu ne moreta do živega. Tik je čudežni les, ne poka, se ne cepi in ne zvija.

Kljub temu je dobro, da pohištvo vzdržujemo, tako bodo stoli in mizica zdržali tudi 20 let.

Prihajajoča jesen je pravi čas, da očistimo in premažemo balkonsko ali vrtno pohištvo. Mizo najprej dobro očistimo, za uvod s suho krpo ali najbolje brisačo, če ne gre, poskusimo z vlažno kuhinjsko spužvo. Nato vzamemo brusni papir granulacije 120 in rahlo prebrusimo površino. To ponovimo z brusnim papirjem granulacije 220; brusimo krožno v smeri lesnih vlaken, razen na vogalih, kjer brusimo prečno na vlakna.

Površino spet očistimo in premažemo z zaščitnim sredstvom, če želimo ohraniti patino tikovine brez barvnega odtenka, sicer po želji. Pustimo eno uro, da se zaščitni sloj posuši, nato pa zdrgnemo s svežo in suho krpo, tako vtremo zaščito v les.