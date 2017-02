Praznjenje  paranalnih žlez naj bo strokovno

Paranalna vrečka je uvih kože v obliki žepa med mišičnino anusa. Če si anus predstavljamo v obliki ure, sta vrečki simetrično, desna je na 16. uri in leva na 20. Vsaka vrečka je s površino povezana prek izvodila, ki se odpira v sluznico anusa. Ker sta pretežno žleznega izvora, v njih nastaja izloček, ki se ob blatenju redno izloča v anus. Izloček je lahko prozoren, rumenkast do rjavkast, tekoč ali pastozen. Barvi sta v obeh primerih večinoma enaki, konsistenca pa ne nujno. Vonj je neprijeten, zato ga hitro zaznamo.



Vnetje



Sprememba v gostoti izločka, slabše delovanje mišic anusa, ki blata ne iztiskajo dovolj močno, ali slabša čvrstost blata povzročijo slabše praznjenje vrečk, te pa se posledično preveč polnijo. Ker se vsebina ne izloča, kot bi se morala, izloček v njih lahko fermentira, sledi vnetje. Znaki, ki jih opazimo pri slabšem praznjenju, so srbečica, lizanje okrog repa in anusa, drsanje po zadnji plati, čemur nekateri pravijo vožnja kočije. Veterinar oceni težavo ob tipanju in praznjenju vrečk. Večje nastajanje izločka v žlezah povzročajo pogoste težave s kožo, alergije, intolerance na hrano, prekomerno poroženevanje kože. Takrat samo ročno praznjenje vrečk ne pomaga. Veterinar svetuje, kaj vse moramo zdraviti. Vrečk ne praznimo pri psih, ki se ne ližejo ali vozijo kočije, to še posebno ni del nege, ki jo opravlja pasji frizer. Žleze se namreč lahko ob prepogostem praznjenju vnamejo. Če lastnik spregleda znake polnih vrečk, sledita vnetje žlez in absces. Abscesi so boleči, kuža noče na blato, cvili, drži rep pokonci, nekateri dobijo od bolečine celo vročino in nimajo apetita.



Pregled



Kako poteka pregled pri veterinarju? Najprej opravi celotni pregled psa, rektalno pretipa obe žlezi, ju nežno ročno sprazni in pregleda izloček. Če opazi znake sistemske kožne ali prebavne bolezni, zdravi tudi to. Če se srbečica po iztiskanju popolnoma umiri, sistemskega razloga za vnetje zagotovo ni. Kadar so žleze vnete in boleče, jih je bolje izprazniti in izpirati, če žival uspavamo. Žleze izpiramo z različnimi dezinfekcijskimi sredstvi, v njih lahko prek sonde vnesemo antibiotične kreme, ki zmanjšajo vnetje. Kadar je treba, kuža dobi sistemsko antibiotike in protibolečinske tablete. Redno ga vozimo na kontrole, da veterinar preverja, kaj se dogaja z vrečkami. Pri psih, ki imajo pogoste težave, svetujemo kirurško odstranitev žlez.



Preprečevanje



Za preprečevanje težav svetujem, da ob znakih polnih vrečk obiščete veterinarja. Tako lahko pravočasno preprečite vnetje pa tudi veterinar vas bo opozoril na morebitne sistemske bolezni, ki bi jih bilo treba zdraviti. Lastnikom manjših psov še enkrat odsvetujem praznjenje vrečk ob negi.



Če se vnetja ponavljajo in se lastnik ne odloči za kirurški poseg, ga poskušamo naučiti, kako naj se praznjenja sam loti doma: potrebujemo rokavico ter malo vate in gela ali mila. Tehniki sta dve: s palcem in kazalcem od zunaj pritisnemo na anus ob levi in nato še ob desni vrečki, pri drugi tehniki pa v anus damo prst, zatipamo vrečko in jo izpraznimo (kako natančno izprazniti levo oziroma desno vrečko, naj vam pokaže veterinar). Večina psov praznjenje mirno prenaša tudi doma.