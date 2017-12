Prazniki so tudi stresni

Pred nami je obdobje obilja, vznemirjenja, zabav in veselih dogodkov, toda obenem tudi več stresa, napetosti in pretiravanja, zlasti pri hrani in pijači, predvsem alkoholni.



Stres, povezan s pripravami na božično-novoletne praznike, občuti več kot polovica sodelujočih v neki ameriški raziskavi, zlasti zaradi pospravljanja in priprave hrane pa tudi strahu, da bi družino z obedom razočarali. Nervoza doseže vrhunec na sam božič, so izmerili, menda ravno v času kosila, štiri minute pred 13. uro. Praznični stres občutimo tudi Slovenci, kar četrtina je takih, bolj je izražen med ženskami, je pokazala raziskava, v kateri je sodelovalo 20.800 sodelujočih iz 25 evropskih držav in ZDA; kar 45 odstotkov Slovenk navaja, da same brez pomoči moških ali drugih družinskih članov skrbijo za nakupe in kuhanje med prazniki, 85 odstotkov jih je zadovoljnih, če za to dobijo pohvalo. No, v Evropi je stresa najmanj na jugovzhodu, najbolj izrazit je na zahodu. Zakaj taka nervoza, stres, povezan z božičem? Božič je najverjetneje za večino najbolj čustveno obarvan med vsemi prazniki, pravi integrativna psihoterapevtka Alja Fabjan. »Priprave na praznovanje so pri mnogih zelo obsežne – treba je poskrbeti za okrasitev doma, nakupe daril, organiziranje raznovrstnih druženj s pripravo pogostitve, morda načrtovanje izletov, potovanj med božičnimi in novoletnimi prazniki in še kaj bi se našlo. Poleg tega je predpraznični čas za mnoge zelo stresen v službi, treba je dokončati določene projekte, urediti še zadnje stvari, ki so ostale v letošnjem planu. Pričakuje se, da bomo veliko časa preživeli v družbi, kar je problem tako za tiste, ki nimajo bogatega družabnega življenja, kot tudi za tiste, ki imajo veliko družbe, pa bi si v resnici želeli čas zase. Precej ljudi spozna, da morda njihovi odnosi z bližnjimi niso tako dobri, kot bi si želeli. Od sebe skratka pričakujemo dostikrat preveč, pozabljamo na to, da bi bilo ta čas bolje preživeti tako, kot si v trenutku zaželimo, ne glede na načrte in pričakovanja drugih.«



Od preklinjanja do seksa Znanstveniki z angleške univerze so dokazali, da preklinjanje zmanjšuje stres in napetost. Čeprav se preklinjanje ne spodobi nikoli, ne le za božič, se zaprite v kopalnico in si dajte duška. Druga študija je pokazala, da temna čokolada (70 odstotkov kakava) sprošča in blaži stres. Torej si le privoščite košček ali dva. Tudi čaj koristi: med neko raziskavo je 75 ljudi popilo skodelico čaja, potem so se ukvarjali z dvema stresnima nalogama. Raven stresa je pri tistih, ki so pili čaj, padla za 43 odstotkov. Izberite meto ali zelišče s podobnim pomirjujočim učinkom. Smejte se, če ne gre drugače, na spletu poiščite smešne posnetke; za vsak primer si jih poiščite že dan prej, če veste, da boste pod pritiskom. Smeh izboljša cirkulacijo in sprošča. In še: objemi. Nikoli jih ni dovolj. Objemite moža, ženo, otroke, dedka, teto... Objemi in toplina na telo delujejo kot pomirjevalo. Ali pa na hitro skočite med rjuhe: nič ne odpravlja tesnobe, napetosti in stresa bolje kot seks!

Kot iz oglasa

Bogato obložena miza, čudovite jedi, krasna darila, da o čudovito okrašenem stanovanju niti ne izgubljamo besed. Pa seveda nasmejana družina, po možnosti z božičnimi kapicami na glavah in v puloverjih z božičnimi motivi, skupaj pojejo, plešejo in so že z Lune videti srečni. Ja, opisujemo božič iz oglasov, marsikdo bi rad takega, ko je vse popolno, zdi se, da je pomembnejša zunanja bleščavost, in ne notranji sijaj. »Da, to je velik problem, božič, popolne družine in sreča iz oglasov povzročajo pritisk, občutek manjvrednosti, ko tega ne dosežemo, tako mediji kot tudi družabna omrežja so polni popolnih, a nerealnih slik, kar sproži neprijetno primerjanje in občutke nezadostnosti. Izrazi se nasprotje med tem, kar je okoli nas, in med tem, kar je v nas, občutimo pritisk, da bi se morali počutiti drugače, kot se, da bi morali biti bolj srečni, ker so prazniki. Pomembno je, da se osredotočimo nase, na to, kako se v resnici počutimo in kako si v teh dneh resnično želimo preživljati čas, ne na to, kaj od nas pričakuje okolica. Pogosto pozabljamo, da je božič le eden izmed dni v letu, praznovanje bo trajalo nekaj ur, zato je precej pomembneje, kako bomo preživeli druge dni in ure.«

Nevarno pretiravanje

December velja za najbolj veseli mesec v letu, prazniki so čas, ko marsikomu popustijo zavore in pretirava ne le s hrano, ampak tudi z alkoholom. Posledice so lahko hude zdravstvene težave, ki so v kombinaciji s stresom in drugimi dejavniki tveganja tudi smrtne. Kako ravnati trezno in zmerno, smo vprašali Fabjanovo. Hrane in alkohola je v izobilju, pretiravanje z enim ali drugim je lahko način zapolnjevanja čustvene praznine, ki se v tem času še poveča, pojasnjuje sogovornica: »Pomembno je, da tudi med prazniki znamo reči ne tovrstnim skušnjavam, če nas kdaj zanese, pa se zazreti vase in poskusiti odkriti, katere čustvene težave morda razrešujemo z določenim pretiravanjem. Na prednovoletne zabave in druženja ob hrani in pijači se lahko pripravimo vnaprej tako, da si postavimo mejo, ki je ne bomo prekoračili, načrtujemo obroke kot po navadi, se izognemo uživanju dodatne hrane ter se poskusimo v čim večji meri odpovedati alkoholu ali pa vsaj ne pozabiti na uživanje brezalkoholnih pijač, predvsem vode.«



Ste vedeli, da mnogo ljudi ravno med prazniki izkusi nenadne težave s srcem? Stres, pretirano pričakovanje, tudi preveč (mastne) hrane in alkohola sprošča hormone stresa, ti pa dvigajo krvni tlak. Kdor občuti nelagodje in ni prepričan, kaj ga daje, naj gre k zdravniku, ne čakajte, da mine samo od sebe, da ne bo prepozno. Niti med prazniki ne zanemarite dobrih navad, kot je gibanje, tudi meditacija. Strokovnjaki menijo, da je eden od razlogov za več težav med prazniki, tudi s srcem, porušena dnevna rutina.