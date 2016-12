Praznični Salzburg

Salzburg se že tretji teden novembra spremeni v praznično mesto. Odpre se vseh šest božičnih sejmov, hiše, trgovine in ulice se okrasijo z girlandami, smrekicami in lučkami, v mesto se zgrinjajo množice turistov, vse je v pričakovanju svetega večera in prihoda novega leta.



Mesto, skoraj dvakrat manjše od Ljubljane, postane eno samo sejmišče. Skoraj vsak podhod, in teh je zaradi utesnjenosti med reko Salzach in okoliške griče ogromno, si omisli svojo tržnico, kjer postavijo stojnice in točilne pulte z vso obvezno božično ponudbo.



Najbolj obiskan



Največji in najbolj obiskan božični sejem je na dveh bližnjih trgih, in sicer na Domplatzu pred salzburško katedralo in na Residenzplatzu. Na prvem vlogo smreke igra ogromen zastekljen vodnjak v obliki piramide, na drugem pa stoji največja mestna božična smreka. Skupaj imata približno 170 stojnic in ponudba je res velikanska. Okraski, jaslice, figurice iz vseh materialov, venčki, angelčki, svečke, volneni izdelki, lesene igračke, medenjaki, klobase, siri, kandirano sadje... Vse obdaja čudovit vonj po kadilu, kuhanem vinu in pečenem kostanju.



A izjemna lokacija ima seveda tudi ceno; od 17. ure je neverjetna gneča, tudi cene izdelkov so najvišje. Za manj kot 10 evrov boste dobili le kakšen okrasek, adventni venček stane od 20 do 40 evrov, figurice za jaslice prodajajo po 3 do 20 evrov, odvisno od velikosti, materiala in izdelave. Ljubiteljem bolj umirjenega praznovanja so namenjeni preostali solnograjski sejmi, in sicer pri gradu Mirabell, pod zvezdnimi oboki (Stern Arcades) ali nad mestom, na dvorišču trdnjave, ki je zaradi lepega razgleda tudi zelo prijetna za obisk.



Najbolj družinski



Najbolj romantičen pa je zagotovo božični sejem na južnem obrobju mesta, pri palači Hellbrunn. Tu so imeli škofje letno rezidenco in uredili so si jo tako, da so nadvse uživali. Na dvorišču in po vrtovih, ki v toplejših mesecih slovijo po vodnjakih, s katerimi ustvarjajo prelepo igro vode in svetlobe, je v času adventa vsako leto božični sejem, ki je ne samo zelo romantičen, ampak tudi zanimiv za družine in ga vsekakor priporočamo kot družinski božični izlet. Poleg stojnic z odlično praznično ponudbo in gozda okrašenih smrek, med katerimi se skrivajo sodi, okoli katerih se zbirajo vesele družbe, je veliko prostora za otroke. Tako lahko z malčki preživimo nekaj prijetnih uric v otroškem božičnem svetu, kjer se da jahati ponije, srečati lame in druge bolj domače živali, od pujsov in koz do putk in petelinov, na božični pošti lahko oddamo pismo Božičku, zelo zanimiva ponudba pa so ognjišča z ognjem, kjer lahko družine z otroki pečejo klobase. Tukaj je manj ljudi in tudi cene so znosne.



Najstarejši in najbolj ljubek



Še najbolj spokojno in resnično praznično vzdušje pa lahko doživite v mestecu Grödig 14 kilometrov iz Salzburga, kjer imajo pod majhno cerkvijo z 250 let starimi jaslicami božični sejem z najdaljšim stažem v deželi Salzburg. In čeprav imajo prav vsi božični sejmi v tem delu Avstrije nekaj skupnega – to, namreč, da ne prodajajo kiča –, pa so vzdušje in izdelki, ki jih prodajajo na sejmu sv. Leonharda, resnično božični, z vso praznično toplino vred. Čeprav nismo našteli več kot 15 stojnic, smo našli prav vse, kar potrebujemo: okraske, prijazne domačine, najboljši punč in najboljše medenjake in kruh, ki so jih pravkar spekli v krušni peči na eni od stojnic.





Dunajski z džemom



Salzburg je najdražje avstrijsko mesto, vendar smo Slovenci pri tem v veliki prednosti, saj je zelo blizu, le tri ure vožnje z avtomobilom iz Ljubljane. Zato ga lahko doživimo v enem dnevu, brez stroškov za namestitev. Cene hrane in pijače so raznolike, kosilo stane od 10 do 30 evrov. Pravi telečji dunajski zrezek prodajajo za 15 do 25 evrov, postrežejo ga s krompirjem in brusničnim džemom. Na sejmu lahko pomalicamo za okoli štiri evre, kolikor stanejo krompirjev rosti, nekakšen krompirjev zrezek, ali cel krompir, z omako in slanino ali ribo, ali hrenovke in klobasice. Obvezni topli napitki, kot so kuhano vino, čaj in punč (z alkoholom ali brez), stanejo od 2,5 do 4,5 evra – bližje središču starega mestnega jedra je dražje. Po navadi je v ceno vštet tudi lonček, ki ga lahko odneseš s seboj.