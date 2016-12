Praznična pravljica

Dobrodošlica



Praznično krašenje doma se začne pri vhodu, ki ga lahko popestrimo z različnimi okraski, girlandami iz smrekovih vej ali adventnimi venčki. Ti so lahko klasični, iz smrečja in okrašeni s tradicionalno rdečo in zeleno barvo, ali pa manj tradicionalni, denimo iz s srebrom poškropljenih suhih vej, suhega listja ali skupaj zlepljenih bunkic za smrečico. Prav poseben učinek boste dosegli z venčkom iz zvezdastega janeža, ki bo obiskovalce poleg z ljubkim videzom pozdravil tudi z zapeljivim vonjem. Kakršen koli že bo venček, strokovnjaki za notranjo opremo svetujejo, da se letos z venčki še posebno pohvalite in namesto enega obesite na vrata dva ali celo tri!



Več je več



Medtem ko velja v modi večno pravilo, da z manj poudarki dosežemo večji učinek, pri praznični dekoraciji, nasprotno, vedno malce pretiravajte – tudi če prisegate na minimalističen slog. Notranji opremljevalec Bryan Rafanelli, ki je med drugim krasil Belo hišo, svetuje, da uporabimo predmete različnih višin, ogromne okraske in da krasimo v različnih višinah. Med drugim predlaga velikanske snežinke iz papirja, ki naj visijo s stropa, visoke svečnike na praznični mizi. Pravilo več je več pa ne velja pri izbiri barv. Za okusno okrašeno stanovanje se odločite za kombinacijo dveh ali največ treh barv, denimo za zeleno, rdečo in zlato, modro, belo in srebrno, zelo pisan dekor pa izberite le, če imate dober smisel za opremljanje.



Hrana kot dekoracija



Praznični prigrizki za goste so lahko hkrati tudi okras. Z rdečimi pentljami obesite pred okna sladkorne palčke, ki se dobijo na prazničnih tržnicah, nasujte prigrizke, kot so kumkvati in oreščki v prozorne vaze, in jih okrasite s pentljo. Že tradicionalni okras so pomaranče z ornamenti iz klinčkov, ki jih otroci pogosto izdelujejo v vrtcih – preprosta zabava, ki si jo lahko, ne da bi imeli pretirano delo s pospravljanjem, z malčki privoščite tudi doma. V spletnih trgovinah se dobijo užitne bleščice, ki bodo običajne sladice spremenile v privlačen praznični okras.



Osebna nota



Obvezna oprema pri krašenju doma so pentlje (za praznično mizo se odlično obnese široka pentlja, zavezana okoli naslonjala stolov, prekritih z blagom) in sveče (dišeče in navadne), naravni poudarki, kot so smrekove, pušpanove ali suhe veje, storži in podobno, venčki iz različnih materialov, svetleče verige in seveda praznično drevo. V okras z osebno noto se lahko spremenijo čestitke, ki jih boste prejeli po pošti, vtis pa boste naredili tudi z družinskimi fotografijami, ki jih ob robu oblepite z bleščicami ali papirjem v zlati oziroma srebrni barvi ter jih razobesite po stanovanju ali z njimi okrasite praznično drevesce.