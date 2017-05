Pozor, tega nikoli ne mečite v odtok

Malo lenobe in nedoslednosti lahko privede do velikih težav. Foto: Shutterstock

Morda se vam zdi praktično in enostavno odvečno olje ali kavno usedlino zliti kar v odtok korita. A vendar pomislite še enkrat. Malo lenobe in nedoslednosti lahko povzroči veliko težav. Kaj torej ne sodi v odtok kuhinjskega korita ali umivalnika v kopalnici in ne v WC-školjko?

Maščoba

Četudi je vroča, se bo zalepila na stene cevi, te bodo zaradi oblog vse manj pretočne, hkrati se bodo na nakopičene maščobe ujeli drugi odpadki. Med maščobo sodijo olja, majoneza, mast, maslo, prelivi za solate in podobno. Raje višek teh iz posode odstranite s papirnato brisačo in jo vrzite v smeti, nato pa pomijte posodo kot običajno. Večje količine olja odnesite na posebna zbirna mesta. Ne samo vašim cevem, škodujejo tudi naravi.

Zdravila

Ta nikoli ne sodijo v odtoke, saj na koncu pristanejo v okolju in ga še dodatno onesnažijo. Zdravila s pretečenim rokom odnesite v lekarno, kjer so pristojni za zbiranje odsluženih farmacevtskih izdelkov.

Nalepke sadja in zelenjave

Pogosto so na sadju in zelenjavi nalepke, ki ob umivanju končajo v odtoku, a vendar tja ne sodijo. Te male nalepke v vodi ne razpadejo in lahko zamašijo cevi ali poškodujejo filtre ter črpalke za čiščenje vode.

Kavna usedlina

Tudi kavna usedlina se nakopiči v vodovodnih ceveh in lahko povzroči resne zamašitve. Vodovodarji opozarjajo, da je prav ta najpogostejši vzrok za zamašitve odtočnih cevi, zato jo je bolje uporabiti za kompost.

Kondomi

Lateks, iz katerega so izdelani, se v vodi ne razgradi. Kondomi ne privedejo le do zamašitve cevi, če zaidejo v naravno okolje, ogrožajo življenje mnogih bitji (zlasti vodnih), ki jih zamenjujejo za hrano. Namesto v školjko jih mečite v smeti.

Papirnati in drugi izdelki, namenjeni negi ter osebni higieni

Edini papir, ki sodi v školjko, je toaletni papir, saj je osnovan tako, da se v vodi hitro razgradi. Ostale izdelke, kot so papirnate brisače, vata, vatirane palčke, higienski vložki, vlažni robčki, in podobne vedno mečite v smeti.

Hrana

Živil, kot so testenine ali riž, nikoli ne bi smeli stresati v odtok. Četudi so že kuhane, v vodi nabreknejo in postanejo lepljive, se prilepijo na stene cevi, nanje se pritrdijo drugi odpadki, posledica je zamašen odtok.

Barve

Barve za stene, kovino, les ali katere koli druge zaradi škodljivih kemikalij ne smejo v odtok, saj znatno onesnažijo okolje.

Moka

Suha ali že uporabljena nikoli ne sodi v odtok, saj je lepljiva, poleg tega v vodi nabrekne in zamaši cevi. Tudi moka spada med pogoste povzročitelje težav z odtoki. Naj vam je ostane še tako malo, raje kot vanj jo stresite v smeti.