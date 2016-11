POZOR: Roparji na pohodu, zavarujte svoj denar!

Vsakdo izmed nas ima želje in cilje, ki niso takoj uresničljivi in za katere mora varčevati. Vsakdo si želi brezskrbno prihodnost. In prav vsakdo se ukvarja z vprašanjem, kako poskrbeti za to, da bodo njegovi cilji uresničeni in njegova prihodnost varna. Kako torej varčevati, da bodo naši prihranki varni?

Manj in bolj varni načini varčevanja

Obstaja več načinov varčevanja in hrambe prihrankov, vendar niso vsi načini enako varni in ne omogočajo plemenitenja vaših sredstev. Pri varčevanju ne gre le za to, da varno shranimo nekaj denarja za hude čase, temveč moramo tudi poskrbeti, da bo ta denar, ko ga bomo potrebovali, tudi nekaj vreden.

Zamrznjena sredstva – a ne doma!

Veliko ljudi še vedno hrani denar doma, v nogavici, pod vzmetnico, celo v hladilniku, misleč, da je varen pred krajo. A dejstvo je, da je ropov po domovih vse več in da roparji točno vedo, kje iskati prihranke. Niti domači sefi niso več varni, saj je z novimi tehnologijami vanje mogoče vdreti že v nekaj minutah. Pomanjkljivost varčevanja doma je tudi ta, da terja veliko samodiscipline – vedno se najde dodaten strošek, dodatna želja in nakup, ki načenjajo vaše prihranke in vas oddaljujejo od dolgoročnega cilja. Če varčujete doma, morate poskrbeti tudi, da bodo vaši prihranki varni celo pred vami samimi.

Denar v banki

Večina ljudi ima denar shranjen na banki, saj jim, sodeč po raziskavah, še vedno zaupajo. A vendar ni dovolj, da denar samo »leži« na osnovnem računu, saj se obrestuje po skoraj ničelni obrestni meri in je učinek podoben, kot če bi ga imeli doma v nogavici.

Depozit – eden izmed najvarnejših načinov varčevanja

Klasičen depozit še vedno velja za enega izmed najzanesljivejših načinov varčevanja, saj imamo v Sloveniji sistem jamstva, ki zagotavlja nemoteno izplačilo vaših prihrankov do 100.000 evrov. Pred končno odločitvijo je pametno narediti pregled ponudbe pri različnih bankah v Sloveniji.

Addiko banka ima trenutno eno izmed najvišjih obrestnih mer za depozite, ki znaša kar 1,10 % in je fiksna. Velja za zneske nad 400 EUR, z minimalno dobo vezave 16 mesecev in največ 3 leta. Vezavo lahko tudi kadar koli predčasno prekinete.

Depozit s trenutno najvišjimi obrestnimi merami na trgu lahko sklenejo stranke vseh bank, za sklenitev pa potrebujete zgolj veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list), davčno številko in sprostitveni transakcijski račun, odprt pri Addiko banki. Za stranke, ki imajo spletno banko Addiko Ebank, je sklenitev še enostavnejša – kar od doma, prek spletne poslovalnice.

Poskrbite za svojo brezskrbno prihodnost. Prepričajte se o akcijskem depozitu pri Addiko banki na spletni strani ali v najbližji Addiko poslovalnici.