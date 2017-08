Pozlačeni traktorji

Na 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, na katerem se predstavlja 1820 razstavljavcev iz 36 držav, potekajo tudi različna ocenjevanja proizvodov.



Ocenjevalno komisijo za kmetijsko mehanizacijo je vodil prof. dr. Franci Čuš z mariborske univerze. Na tem ocenjevanju je sodelovalo 30 podjetij, ki so prijavila 46 strojev. V nedeljo je bila na sejmu slavnostna razglasitev rezultatov.



Vsi prijavljeni stroji so dobili priznanje; komisija je trem podelila naslov šampion, 37 strojev je dobilo zlato medaljo in 6 srebrno. Med kmetijsko mehanizacijo so najbolj atraktivni traktorji, zato nekatere zlate zmagovalce na Agri predstavljamo na fotografijah.