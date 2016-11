Porsche panamera: Cestna raketa za štiri potnike

Prenove zunanjosti so se lotili kar se da diskretno, saj je bila panamera, kot rečeno, še vedno dovolj sveža oziroma brezčasna. Čeprav je novinka v vse smeri pridobila nekaj centimetrov ali vsaj milimetrov – zdaj je dolga nekaj milimetrov več kot 5 metrov, z 2,95 metra pa je za 5 centimetrov daljša tudi medosna razdalja –, je skoraj povsem ohranila glavne poteze predhodnice. Še najbolj se je spremenila strešna linija, ki je še bolj razpotegnjena in kupejevska. Nekoliko so podaljšali zadnji stranski okni in posodobili zadek v skladu z aktualnim zadkom porscheja 911, kar je ena od panamerinih dizajnerskih posebnosti. Ko jo vidiš, ti mora biti takoj jasno, da gre, kljub štirim vratom, še vedno za čistokrvnega porscheja.



Aluminijasta karoserija



Vse drugo pa je bolj ali manj novo. Kljub povečani čvrstosti je karoserija pretežno iz aluminija, da je teža čim manjša, pa so prav takšni posamezni deli podvozja. Voznik to občuti predvsem kot izjemno lahkotnost, saj že po nekaj metrih vožnje nima občutka, da sedi v pet metrov dolgi limuzini; k temu nekaj prispeva (doplačljiv) štirikolesni volanski mehanizem, se pravi, da se v smeri vožnje pri nižjih hitrostih obračata tudi zadnji kolesi, kar je dobrodošlo predvsem v kratkih ovinkih pa tudi v mestu. Izboljšano zračno vzmetenje poleg voznika seveda občutijo tudi potniki. Ker so posodobili elektronske sisteme, ki nadzorujejo stabilnost vozila, zdaj panamera tudi na slabih asfaltnih podlagah deluje zanesljivo in neopazno dosega neverjetne hitrosti. Seveda, če voznik to želi.



Čeprav je težko izboljšati, kar je bilo že doslej dobro, so posodobili tudi tri motorne agregate, ki so na voljo na začetku novega prodajnega cikla. V vsakem primeru ima panamera stalni štirikolesni pogon, ki tudi prispeva k odličnim voznim lastnostim, in nov 8-stopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Vsi trije motorji imajo dvojna turbopolnilnika in so nekoliko močnejši in seveda varčnejši in čistejši. Najšibkejši je bencinski 3,9-litrski 6-valjnik z največjo močjo 324 kW (440 KM) v panameri 4S. Z njegovo pomočjo vstopna Porschejeva limuzina doseže najvišjo hitrost 289 km/h in pospeši do 100 km/h v 4,4 sekunde. Še bolj športna je panamera turbo, ki ima pod prednjim pokrovom 4,0-litrski 8-valjnik, z največjo močjo 404 kW (550 KM), kar je 30 konjev več kot pri predhodniku; zasnovan je modularno, tako da ga bodo lahko hitro prilagodili za druge različice, na primer hibridno, poleg tega so pri njem prvič uporabili tehnologijo izklapljanja valjev, kar zmanjša porabo goriva. Panamera turbo zmore na običajnih cestah bolj ali manj neuporabnih 306 km/h in pospeši do 100 km/h v zgolj 3,8 sekunde; z vključenim programom za športni start pa so te številke še za nekaj desetink sekunde nižje.



Kar 21 zvočnikov



Menda ni treba poudarjati, da sta obe bencinski različici pravi cestni raketi, za kateri skoraj ne veljajo fizikalni zakoni. A kljub temu me je še bolj navdušila tretja motorna možnost, panamera z 8-valjnim dizelskim agregatom z največjo močjo 310 kW (422 KM) in, kar je še bolj navdušujoče, največjim navorom 850 Nm v razponu od 1000 do 3250 vrt./min. O dizelskem zvoku v potniški kabini ni niti sledi, kljub temu tudi takšna panamera zmore najvišjo hitrost 285 km/h, do 100 km/h pa se lahko izstreli v najmanj 4,5 sekunde. Čeprav pri tovrstnih vozilih poraba goriva ni nakupni kriterij, povejmo, da je dizelska panamera lahko tudi varčna, saj smo se med prvimi kilometri prepričali, da se zadovolji tudi z manj kot 10 l/100 km.



Seveda so v drugo generacijo panamere vgradili vse znane varnostne asistenčne sisteme, na voljo sta vsestranska povezljivost (24-urni porsche communication management – PCM) in vrhunski avdiosistem burmester, ki vključuje kar 21 zvočnikov. Posebej omenimo še matrične LED-žaromete in pomoč pri nočni vožnji (night vision asist). Vseh ugodnosti sta seveda deležna tudi potnika na zadnjih sedežih, je pa vendar treba povedati, da morata biti predvsem ljubitelja športne vožnje, saj ju bo vozil ljubitelj hitrosti, in ne dolgočasni šofer.



Žal se pravljica konča in se znajdemo v kruti realnosti. Za bencinsko panamero 4S hočejo najmanj 135.448 evrov, za dizelsko 144.654 evrov in za panamero turbo nedostojnih 199.267 evrov; k temu lahko dodate še za veliko evrov dodatne opreme. Nekaj malega cenovne tolažbe obeta s 121.789 evri le panamera 4 E-hybrid, ki pa pride šele prihodnje leto.