Porsche na avto zasluži 16.000 evrov

Leto 2016 je bilo uspešno za številne proizvajalce avtomobilov, predvsem za tiste v višjem cenovnem razredu, a nihče razen Ferrarija ne zasluži tako lepo s posameznim vozilom. Za primerjavo: Mercedes in BMW imata na vsako prodano vozilo približno 5000 evrov čistega zaslužka, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da je povprečna cena Porschejevih vozil okoli 92.000 evrov. Toyota in Ford, denimo, imata na vozilo približno 1600 evrov dobička, Volkswagen pa z golfom ali passatom zasluži le približno 800 evrov.



Rekorder po čistem zaslužku na posamezno vozilo ostaja italijanski Ferrari, ki ima na vsakega poskočnega žrebca kar 85.000 evrov dobička. Res pa je, da Ferrari na leto izdela le nekaj tisoč vozil, ki so veliko dražja in ekskluzivnejša (lani jih je prodal približno 8000, povprečna cena pa je bila okoli 310.000 evrov). Pri tem ni odveč poudariti, da Ferrariju pošten del dobička (menda okoli tretjine) prinaša t. i. »merchandise«, kot so na primer modelčki, dodatna oprema in muzejski obiski. Za lažjo predstavo povejmo, da je za zbirateljski modelček 599 XX track v razmerju 1:8 v Ferrarijevi spletni trgovini treba odšteti natanko 15.647 evrov. No, poštnina je brezplačna.



Porsche je v zadnjih treh letih povečal celoletno prodajo avtomobilov za kar 47 odstotkov, za kar se lahko zahvali predvsem novemu modelu, crossoverju macan, ki zavzema kar 40 odstotkov vseh prodanih porschejev. Porsche je samo februarja letos prodal dvakrat več vozil kot Ferrari v vsem letu 2017. A to ne pomeni, da je macan poceni. Cena osnovnega modela se uradno resda začne že pri 63 tisočakih, a z dodatki – pet jurjev tu, pet jurjev tam – hitro zraste za več deset tisočakov. Športni terenci in crossoverji so trenutno najbolj vroča osebna vozila. In Porsche to s pridom izkorišča, seveda pa ni edini. Po neuradnih virih naj bi tudi Ford za svoj najbolje prodajani model na ameriškem trgu – poltovornjak F-150 – imel od 10.000 do 13.000 dolarjev čistega dobička.



Pri Porscheju se že več let trudijo doseči cilj 15-odstotnega dobička na vsako prodano vozilo, kar jim tudi uspeva. Kakor je dejal predsednik uprave Porscheja Oliver Blume, je njihovo glavno vodilo osredotočanje na srečne stranke. Ni odveč reči, da so srečni tudi pri Porscheju, saj so lani imeli za 3,9 milijarde evrov dobička, kar je 14 odstotkov več kot leta 2015.