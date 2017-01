Porjavele banane so najbolj okusne

Zrelo banano spoznamo po tem, da je enakomerno rumena in ima temne madeže. Pri nakupu pazimo, da je lupina nepoškodovana. Ne hranimo jih v hladilniku, saj lupina porjavi.



Če smo kupili nedozorele, jih položimo v skledo z drugim sadjem, s čimer bomo pospešili zorenje. Na splošno velja, da bolj ko je banana zrela, bolj je sladka in mehka.



Seveda so okusi različni, zato nekaterim prezrele z neprivlačno lupino niso všeč. Vendar to še ne pomeni, da jih moramo zavreči, saj obstaja kar veliko načinov, kako jih lahko uporabimo.



V zamrzovalnik



Dovolj zrele lahko zamrznemo. Njihov okus bo še bolj sladek in intenziven. Olupljene narežemo na poljubno obliko, lahko jih razpolovimo, narežemo na trakove, kolute ali zamrznemo cele. Zamrznemo jih na plastičnem krožniku ali v vrečki.



V zamrzovalniku jih lahko hranimo kar dolgo. Zamrznjene banane uporabimo za različne sladice, sorbete, sladolede in smoothieje. Zelo okusen napitek bomo dobili, če bomo v električnem mešalniku zmešali dve na kolobarje narezani banani, 2 dcl riževega mleka, žlico tekočega medu in kapljico vaniljevega ekstrakta.



Ena možnost je tudi, da banane pretlačimo v kašo. Zamrznjeno porabimo za pripravo peciva, kruha ali pudinga.



Namesto jajc in sladkorja



Tisti, ki ne smejo jesti jajc, jih lahko nadomestijo z bananami. Prezrele so namreč odlično vezivo. Pri pripravi sladkega peciva tako eno jajce nadomestimo z eno banano ali tretjino skodelice bananinega pireja. S tem bo imela sladica bogatejši sadni okus.

Banane se uporabljajo tudi kot nadomestek za sladkor. V zmernih količinah jih zato lahko uživajo tudi tisti, ki se sicer izogibajo uporabi sladkorja. Lahko jih uporabljamo za slajenje napitkov, jogurta, skute, ovsenih kosmičev.

Bananin kruh



Prezrele banane najpogosteje uporabljamo za pripravo različnega peciva in kolačev. Receptov za to je malo morje. Hitro lahko pripravimo tudi bananin kruh.



V skledi z vilicami zmečkamo tri zrele banane. Dodamo 50 g stopljenega masla, razžvrkljano jajce in ščepec soli ter vse skupaj dobro premešamo. Dodamo 200 g sladkorja in ponovno premešamo. Na koncu na vse skupaj presejemo še 200 g mehke moke z žličko sode bikarbone.



S penovko gladko premešamo, po okusu pa lahko primešamo še pest kokosa, čokolade, orehov ali suhega sadja. V pekaču testo poravnamo in pečemo približno 40 minut, v pečici, ki smo jo ogreli na 170 stopinj.



Koža bo hvaležna



Namesto da z bananami nahranimo želodček, za spremembo z njimi nahranimo kožo. Piling deluje vlažilno in poskrbi tudi za pomladitev kože. V skodelici pregnetemo zrelo banano, 4 žličke rjavega ali belega kristalnega sladkorja, dve kapljici vaniljevega ekstrakta ter žlico polnomastnega navadnega jogurta.



Pazimo, da masa ne postane preveč vodena. Nanesemo jo na trebuh, zadnjico, noge in dekolte, jo z nežnimi gibi vtremo v kožo ter pustimo delovati dve minuti. Speremo jo s toplo vodo.



Če želimo bananin piling uporabiti za obraz, iz mase izpustimo sladkor. Nanesimo jo na obraz, pri tem pazimo na oči, ter pustimo delovati 10 minut, nato pa jo speremo s toplo vodo. Maska je primerna tudi za občutljivejšo kožo, v primeru nagnjenosti k alergijam pa izpustimo vaniljev ekstrakt.