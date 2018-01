Popravljati ali kupiti novega?

Zgodilo se je pred leti: »Pralni stroj nekaj ruži, kot bi se kovina drobila,« je prišel prijateljičin glas iz kopalnice, medtem ko smo preostali srebali kavo v kuhinji. Ker sem v mladih letih včasih igral hišnika, sem šel pogledat, res se je drobila kovina ležaja, ki vrti boben, v katerem se pere perilo. »Ni problema, bomo zamenjali, kakšno urico dela, ležaj stane nekaj evrov.« No, pa sem se uštel. Ležaj resda stane nekaj evrov, a težava je v tem, da starega sistema – ko si odvil pločevinasti pokrov na zadnji strani in si imel pred seboj rdečkast kovinski križ s šest centimetrov veliko luknjo na sredini, kjer je bil pritrjen ležaj – že davno ni več. V tem je, mimogrede, razlika med mojstri in domačimi, na pol priučenimi kvazimojstri, kakršen sem sam. Prvi spremlja razvoj in novitete, drugi se vsakič znova učimo, zato izgubljamo precej časa.

Vrnimo se k pralnemu stroju: ležaj sem kupil in ko sem opazil, da jeklenega križa ni, sem poklical znanca Roberta, poklicnega mojstra za pralne stroje. Vprašal me je le eno: »Koliko je star pralni stroj?« Odgovoril sem, da šest let. »Pozabi, vrzi ga na odpad ali prodaj za 30 evrov in pojdi v trgovino po novega,« je odločno povedal. In katero znamko naj kupim? Odgovor je bil: »Znamk ne glej. Poišči akcijo in glej le to, koliko let garancije dajo.«



Kot sem videl, dajo proizvajalci od enega do treh let garancije. Z doplačilom nekaj desetakov lahko dokupimo še dve leti. »Če imaš nov stroj in pet let garancije, si zmagal. Če bi jaz kot izkušen menjaval ležaj, bi trajalo štiri ure. Ti kot neizkušen jih boš šest. In potem bo jutri crknil grelec, termostat ali kaj drugega. Enako velja za sušilce ali pomivalne stroje v kuhinji.«



Mojster danes za manj kot 35 evrov niti ne potrka na naša vrata, kar je po svoje prav. V najbogatejših državah so dobro plačani! Zato pa je fino, da koga poznamo, da nam gre na roko z nasvetom. Pivo je običajno ceneje.