Popolna višina za slike

Končno ste kupili nekaj umetniških del in uokvirili tiste lepe družinske fotografije, ki so ležale v predalih. Zdaj pa ne veste, kam bi jih obesili, da bi res prišle do izraza.

Morda velja upoštevati priporočila notranjih opremljevalcev, ki pravijo, da bi taka in drugačna dela na steni morala viseti tako, da bi bil njihov spodnji rob 145 centimetrov nad površino tal.

Razlog

Gre za povprečno višino oziroma očesno linijo večine ljudi (centimeter gor ali dol). Zato: meter v roko, izmerite sliko in nato določite mesto, kjer bo krasila steno.

Bi radi galerijo?

Vedno v središče postavite večjo fotografijo v omenjeni višini, okoli nje pa razporedite manjše, vendar tako, da nobena ne bo pod spodnjim robom središčne.