Popoln oddih pri Ronaldu

Razlog, da sem letos za svojo dopustniško destinacijo izbrala Madeiro, je kar malce banalen. Moj fant Mitja je namreč velik navijač Cristiana Ronalda, čigar rojstno mesto je Funchal, prestolnica Madeire. Portugalski zvezdnik je na svoje korenine izjemno ponosen, in ko sva pred meseci med spontanim brskanjem po njegovem profilu na facebooku naletela na fotografije otoka, je kocka padla: »Pa naj bo Madeira!«

Otok viaduktov in predorov



Portugalski otok je v resnici bližje Afriki kot Evropi – leži približno 500 kilometrov od Maroka in še enkrat toliko od Lizbone. Pot do tja nama je z nekaj postanki vzela skoraj ves dan. Njihovo letališče je eno najbolj edinstvenih in za pilote tudi eno najzahtevnejših na svetu (pista je zaradi pomanjkanja ravnih površin delno postavljena kar na stebrih, ki stojijo v morju). Že med vožnjo do hotela v Funchalu mi je v oči padla njihova svojevrstna znamenitost – ceste! Madeira je zaradi gorate pokrajine prepredena s tisočerimi viadukti in predori, zaradi katerih je vožnja po otoku še posebno doživljajska.