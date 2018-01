Pomlajena Ducatijeva pošast

Monster, ki so ga prvič pokazali pred dobrega četrt stoletja, je hitro postal Ducatijeva uspešnica. Model 900, ki smo ga lahko občudovali leta 1992 na mednarodnem salonu motociklov v Kölnu, je naredil uvod v zdaj že kultno zgodbo slečenega motocikla iz Borgo Panigale. Novi monster 821, ki je podedoval pristnost prvega monstra 900, je zlata sredina v ponudbi Ducatijevih pošasti in po besedah predstavnikov tovarne združuje dobro opremljenost, nizke stroške lastništva in široko ponudbo dodatkov.

Rdeč, črn ali rumen

Novinca so nadgradili z elementi, ki jih ima njegovi večji brat monster 1200: posoda za gorivo, ki ima značilne poteze, je odslej videti še agilnejša, prav tako njegov zadek. Kot oblikovalsko podrobnost omenimo še okrasno aluminijasto zaponko na posodi za gorivo, ki spominja na tisto pri smučarskem čevlju in jo je imel prvi monster. Inženirji so na novo zasnovali tudi dušilec in izpušni sistem. S sodobnim časom se spogleduje še sprednji žaromet, ki združuje klasični halogenski žaromet in sodobno dnevno led-luč; prav tako v led-tehnologiji je izdelana zadnja luč. Ko že govorimo o potezah motocikla, omenimo še nabor barv, med katerimi bodo lahko izbirali kupci: Ducatijeva rdeča, črna in klasična Ducatijeva rumena.

Okrasna aluminijasta zaponka na posodi za gorivo spominja na tisto pri smučarskem čevlju in jo je imel tudi prvi monster.

Monster 821 poganja tekočinsko hlajeni bencinski dvovaljnik z desmodromičnim krmiljenjem ventilov in največjo močjo 80 kilovatov (109 konjev) pri 9250 vrtljajih v minuti ter največjim navorom 86 Nm pri 7750 vrtljajih v minuti. Klasično pletenico je pri ročici za plin zamenjala elektronika, zato so lahko monstra enostavneje opremili z elektronskimi asistenčnimi sistemi za varno vožnjo in voznimi programi. Ducatijev varnostni paket (DSP) pri 821 tako sestavljajo Boschev 3-stopenjski sistem ​ ABS 9.1 MP z integriranim senzorjem zavornega tlaka in 8-stopenjski Ducatijev nadzor oprijema pogonskega kolesa (DTC). Odzivnost DSP in pogonskega agregata je odvisna tudi od izbranega voznega načina – na voljo so športni, potovalni in mestni, pri čemer zadnji omeji največjo moč motorja na 75 konjev. Njegove zavore so izdelek Brembovih mojstrov: sprednje kolo zavirata dva 320-milimetrska zavorna koluta, v katera ugrizneta štiribatni monoblok zavorni čeljusti. Zadnje zavore pa imajo enojni 245-milimetrski zavorni kolut.



Prestavljanje brez sklopke

Novincu so dodelili še novo instrumentno ploščo – barvni zaslon​ TFT. Na tem sta med drugim prikazovalnika zaloge goriva, ki smo ga pri nekaterih ducatijih pogrešali, in vklopljene prestave. Prikaz informacij na zaslonu se prilagaja tudi glede na izbrani vozni program, seveda pa ga lahko delno prilagodimo svojim potrebam. Proti doplačilu je lahko zaslon predpripravljen za prikazovanje informacij Ducatijevega multimedijskega sistema, ki omogoča povezavo pametnega telefona prek bluetootha z motociklom. Serijsko pa je pod sedežem vgrajena USB-vtičnica za polnjenje pametnih naprav. Na seznamu doplačilne opreme najdemo še praktični t. i. quickshifter, ki omogoča prestavljanje 6-stopenjskega menjalnika brez uporabe sklopke, in to v obe smeri. Slovenski zastopnik za Ducati AS Domžale Moto center je objavil tudi ceno novega monstra 821 – stal bo od 11.990 evrov naprej. Omenimo še, da znaša servisni interval za pregled ventilov kar 30.000 prevoženih kilometrov, zaradi česar je monster postal prijaznejši do lastnikove denarnice.