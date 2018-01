Polo na meji golfa

V vsakem primeru je novi polo večji, 405 cm pomeni za 8 cm več dolžine, in to se pozna v njegovi notranjosti, kjer se spredaj sedi res dobro, skoraj kot da smo v avtomobilu iz večjega velikostnega razreda. Sedeža si lahko nastavljamo po mili volji in zračno je okoli nas. Zelo dobro sta na drugi klopi pripravljeni sedali za dva, za tretjega v tej izvedbi precej manj. Prtljažnik je večji kot doslej, si pa ne drznem zapisati, da je že kar povsem družinski.

Barvita notranjost

Sicer pa je notranjost avtomobila tista, ki polu prinaša še največ mladostnosti iz uvodnega stavka; morda k temu prispevajo tudi različne barvne kombinacije, so pa po drugi strani različne oblike plastičnih delov v testnem avtomobilu dajale dober vtis in skupen občutek. Morda imamo, če sedimo nižje, občutek, da nas armatura skoraj malce oklepa. A v načinu upravljanja ni izletov v neznano, tega pri Volkswagnu tudi ne pričakujemo. Vse je dokaj preprosto in predvidljivo. Okolje bo še bližje premijskemu, ko bo dodan na uvodni predstavitvi že prikazan digitalni kokpit.

20.000 evrov in več je treba odšteti za bolje opremljenega pola.

Večje zunanje mere so verjetno prispevale k temu, da je polo v voznih lastnostih naredil korak naprej. Pelje se lepo, je natančno vodljiv in ima dobro lego na cesti. Luknjaste ceste mu ne delajo težav, vzmetenje je ustrezna kombinacija udobja in čvrstosti.

Od štrivaljnika k trivaljniku

Zadnja leta so manjše avtomobile preplavili manjši bencinski motorji, tudi pri Volkswagnu ni drugače. Če je bil v polu prejšnje generacije najmanjši agregat 1,2-litrski štirivaljnik, je zdaj to trivaljnik z le litrsko prostornino. Več je izvedenk moči, mi smo preizkušali najvišjo (85 kW/110 KM), ki je podprta s turbino in pri kateri je za prenos na sprednji kolesi skrbel sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama. Gre za všečno kombinacijo, ki deluje odzivno in mirno, le včasih je menjalnik pri speljevanju malce grob. Poraba se je ob umirjeni uporabil vrtela okoli 6,5 litra, na najbolj umirjenih distancah brez stalnega ustavljanja in speljevanja je moč voziti še varčneje, po mestu pa ti mali turbobencinci trošijo kar več.

Za udobje in zabavo

Kot v večini primerov je bil tokratni testni model bogato opremljen, na splošno je politika avtomobilskih proizvajalcev, da tudi v avtomobile nižjega razreda poleg dodatkov za udobje in zabavo vgrajujejo vse več asistenčnih sistemov. Polo je imel tega veliko, ime opreme beats seveda kaže, da v njem lahko zelo uživate v zvoku glasbe, prezrcalite si lahko pametni telefon, precejkrat vam bom pomagal pri preprečevanju takšnega ali drugačnega trka. Kar vse po svoje kaže, da se polo dotika interesnega območja večjega sorodnika golfa. Ampak tudi testni polo (1.0 TSI DSG beats), ki je stal konkretnih 20 tisočakov, še ni imel vsega, kar je mogoče dandanes naročiti.